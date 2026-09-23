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Nem Cristiano Ronaldo chega perto: conheça o jogador com fortuna de R$ 110 bilhões

Faiq Bolkiah encerra vínculo com clube tailandês e busca novo desafio; patrimônio do craque supera o valor de mercado de gigantes do futebol mundial

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
23/09/2026 11:38

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Nem Cristiano Ronaldo chega perto: conheça o jogador com fortuna de R$ 110 bilhões
Faiq Bolkiah, considerado o jogador de futebol mais rico do mundo, em campo após encerrar contrato com equipe tailandesa crédito: Reprodução

Faiq Bolkiah, considerado o jogador de futebol mais rico do mundo, está sem clube. Aos 28 anos, o atacante encerrou seu contrato com o Ratchaburi, time da primeira divisão da Tailândia, e agora está livre para negociar com qualquer equipe.

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A situação chama atenção principalmente pelo patrimônio atribuído ao atleta. De acordo com o jornal espanhol "Marca", Bolkiah possui uma fortuna estimada em 18,698 bilhões de euros, valor que equivale a aproximadamente R$ 110 bilhões.

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Esse montante, no entanto, não foi acumulado com a carreira no futebol. Faiq é sobrinho de Hassanal Bolkiah, o sultão de Brunei, e filho do príncipe Jefri Bolkiah. A ligação com a família real explica a origem de sua riqueza.

Carreira no futebol

Nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 9 de maio de 1998, Faiq cresceu entre Brunei e a Inglaterra, onde decidiu seguir carreira no esporte. Ele passou pelas categorias de base de clubes como AFC Newbury, Southampton, Chelsea e Leicester City.

A trajetória no futebol profissional, entretanto, foi mais modesta que sua condição financeira. Como profissional, o atacante passou pelo Marítimo, de Portugal, e pelas equipes tailandesas Chonburi e Ratchaburi.

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Faiq Bolkiah também defende a seleção de Brunei. Atualmente, ele é o capitão da equipe nacional, pela qual já soma seis partidas disputadas.

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