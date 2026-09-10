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Internacional

Botafogo assina com marroquino Ziyech

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/09/2026 14:31

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O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (10), a contratação do atacante marroquino Hakim Ziyech, vencedor da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes com o Chelsea.

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O atleta de 33 anos, que estava livre no mercado após rescindir com o Wydad Casablanca, do Marrocos, assinou contrato até o fim de 2028, informou o clube carioca em nota oficial.

Em um vídeo divulgado pelo Botafogo, o atacante agradeceu "pela confiança e oportunidade".

Nascido em Dronten, Países Baixos, o jogador passou por Heerenveen e Twente antes de chegar ao Ajax, onde foi campeão da Eredivisie em 2019. Depois, chegou ao Chelsea, clube com o qual venceu a Champions League em 2021 e a Supercopa da Europa, além do Mundial de Clubes sobre o Palmeiras em 2022.

Após uma sucessão de lesões e uma passagem pelo Galatasaray, em que conquistou o Campeonato Turco em 2024 e 2025, Ziyech atuou nos últimos anos pelo Al-Duhail, do Catar, e pelo Wydad Casablanca.

Apesar de ter nascido nos Países Baixos, o atleta escolheu defender a seleção do Marrocos, com a qual marcou 25 gols em 64 partidas, e disputou duas Copas do Mundo: Rússia 2018 e Catar 2022.

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erc/raa/yr/aa

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