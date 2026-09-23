Garota de 6 anos quebra recorde mundial no Cubo Mágico em 4 segundos

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Lian Yunzhi, uma garota chinesa de seis anos, estabeleceu um novo recorde mundial feminino ao resolver um Cubo Mágico em pouco mais de quatro segundos. Apelidada de "Zhizhi", ela quebrou a marca na categoria 3x3 duas vezes este mês em competições certificadas pela World Cube Association em Wuhan e Guangzhou.

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A "speedcuber" registrou tempos médios de 4,52 e 4,27 segundos, após resolver o quebra-cabeça cinco vezes em cada evento. Segundo a emissora estatal CCTV, a menina de Chengdu é "a primeira mulher a atingir uma média abaixo de 4,5 segundos".

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Um vídeo mostra Lian com um laço xadrez vermelho na cabeça enquanto gira e torce o cubo com agilidade. Após solucionar o desafio, ela coloca o objeto na mesa, bate palmas e ergue o punho em comemoração.

Prática diária e mais de mil algoritmos

A mãe da garota, Lin Yangxi, contou a veículos de comunicação locais que matriculou a filha em uma aula de Cubo Mágico junto com outras atividades extracurriculares, como dança e música. Ela "percebeu gradualmente" que a prática era uma "excelente atividade para promover as habilidades abrangentes de uma criança" e decidiu focar nisso.

Atualmente, Lian pratica de duas a três horas por dia e já domina mais de 1.300 algoritmos de resolução para o Cubo Mágico. Fotos publicadas pelo jornal "Red Star News" exibem os troféus da menina em uma prateleira de sua casa.

Lin acredita que a atividade traz muitos benefícios. "Resolver um Cubo Mágico melhora o foco, a memória, o pensamento lógico, a consciência espacial e ajuda a desenvolver uma mentalidade saudável em relação a ganhar e perder", declarou.

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Para a mãe, o segredo não é apenas memorizar. "Não se trata apenas de decorar fórmulas cegamente, mas de usar o raciocínio lógico para encontrar as soluções ideais", acrescentou.