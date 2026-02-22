Eileen Gu conquista seu único ouro em Milão-Cortina no último dia dos Jogos

A estrela chinesa do esqui estilo livre, Eileen Gu, evitou deixar os Jogos de Inverno de Milão Cortina sem medalhas de ouro ao conquistar o título no halfpipe neste domingo (22), último dia do evento.

Gu já havia conquistado duas medalhas de prata nesta edição dos Jogos, nas provas de slopestyle e big air.

Neste domingo, ela entrou decidida a vencer e conseguiu uma impressionante pontuação (94,75), que a colocou no alto do pódio ao lado de sua compatriota Fanghui Li (93 pontos), que ficou com a prata, e da britânica Zoe Atkin (92,5 pontos), bronze.

Na entrevista coletiva após a vitória, a esquiadora de 22 anos estava visivelmente emocionada e revelou que soube do falecimento de sua avó depois da cerimônia de premiação.

"Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, alguém que eu admirava muito, uma guerreira, e me inspirou bastante", explicou a chinesa, sem conseguir conter as lágrimas.

Em todo caso, seu desempenho de um ouro e duas pratas é inferior ao de quatro anos atrás, nos Jogos de Pequim 2022, quando foi campeã no halfpipe e no big air, e vice-campeã slopestyle, tornando-se um estrela local.

Nas semanas que antecederam o evento, o caso de Gu, que tinha 18 anos na época, foi muito comentado devido à sua decisão de representar a China, país de sua mãe e onde se tornou um ícone da publicidade, ao invés dos Estados Unidos, onde nasceu e cresceu.

Com seis medalhas (três de ouro e três de prata), ela é a maior vencedora do esqui estilo livre nos Jogos de Inverno, entre homens e mulheres.

Na final deste domingo, ela errou na primeira volta (30,00 pontos), mas na segunda assumiu a liderança com 94,00, marca que melhorou ainda mais na terceira e última (94,75).

"Na primeira descida, não confiei totalmente em mim mesma. Talvez tenha sido a pressão olímpica", admitiu Gu, que depois conversou com sua mãe, que a acompanha em todas as competições, e acredita que isso a ajudou bastante.

A final do halfpipe estava prevista para sábado, mas uma nevasca em Livigno forçou o adiamento para este domingo, último dia desta edição Jogos Olímpicos de Inverno.

A China soma assim sua quinta medalha de ouro olímpica em Milão-Cortina, todas conquistadas na reta final do evento, já que até a quarta-feira desta semana não havia colocado atletas no degrau mais alto do pódio.

Quatro desses títulos foram conquistados no snowpark de Livigno, onde Su Yiming venceu no snowboard slopestyle e houve uma dobradinha no aerials do esqui estilo livre, com Wang Xindi na prova masculina e Xu Mengtao na feminina.

O outro título chinês em Milão-Cortina foi o da patinadora de velocidade Ning Zhongyan, nos 1.500 metros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/mcd/cb