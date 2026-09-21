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TRANSPLANTE DE BICO

Transplante inusitado devolve qualidade de vida para galinha em São Paulo

Prótese natural foi implantada em ave após falha no desenvolvimento; tutora buscou clínica especializada em animais exóticos para salvar Coquinho

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
21/09/2026 15:21

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Transplante inusitado devolve qualidade de vida para galinha em São Paulo
Coquinho, a galinha que passou por cirurgia inédita de implante de bico, durante atendimento veterinário em São José do Rio Preto crédito: Arquivo pessoal

Uma galinha chamada Coquinho recebeu um implante pioneiro de prótese natural de bico em São José do Rio Preto (SP). A ave, que nasceu com uma má-formação, mora em uma chácara em Ipiguá (SP) e recebeu um bico retirado de outra galinha da mesma espécie que já havia morrido.

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A protetora de animais Elisabeth Winning, de 64 anos, é a tutora de Coquinho. Ela notou o desenvolvimento tardio do pintinho e sua dificuldade para bicar alimentos secos. Ao perceber a ausência da parte inferior do bico, buscou uma clínica especializada em animais exóticos.

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“Coloquei alimentos bem molhados e suplemento em pó, além de gema de ovo na seringa, direto no bico dela. Em seguida, meu marido percebeu que o animal não tinha a parte inferior do bico”, explicou Elisabeth.

O procedimento inédito

A cirurgia, que durou cerca de uma hora, foi realizada pelo médico veterinário Fábio Franco. Ele explicou que, além da má-formação no bico, Coquinho apresentava crescimento tardio e plumagem em más condições. Uma anomalia na laringe também dificultava sua alimentação.

Para solucionar o problema, o especialista optou pelo implante. Fábio selecionou, remodelou e esterilizou o bico doador. A prótese foi fixada ao crânio da ave com resina odontológica de alta resistência para suportar o hábito de ciscar.

“Coquinho se manteve bem durante todo o procedimento. Ao acordar após a cirurgia, ela buscou dar suas primeiras bicadas”, relatou o veterinário.

Nova fase

Após a reabilitação, a galinha virou um animal de estimação e criou um laço afetivo com a tutora. Elisabeth garante que Coquinho continuará recebendo todos os cuidados na chácara e não será destinada ao consumo.

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“Ela significa amor e esperança. Por todo o sofrimento que passou e por ser muito carismática, me apeguei muito. Eu chamo e ela vem correndo atrás. Vai morrer de velha no nosso quintal”, afirma a protetora.

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