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CIÊNCIA

Primeira imagem do Telescópio Roman mostra universo como nunca antes

Novo observatório da NASA captura centenas de estrelas em teste inicial; missão pode descobrir mais de 100 mil novos planetas e desvendar a energia escura

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
21/09/2026 13:48

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Primeira imagem do Telescópio Roman mostra universo como nunca antes
O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, lançado recentemente, promete uma nova janela para o universo com suas futuras observações crédito: NASA

A NASA divulgou a primeira imagem de teste do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, revelando centenas de estrelas que se assemelham a anéis esverdeados. A aparência se deve ao fato de que sua câmera infravermelha de 300 megapixels, chamada Wide Field Instrument (WFI), ainda não foi totalmente focada.

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O telescópio, lançado em 30 de agosto, está em um processo de comissionamento que durará meses. Ele viaja 1,6 milhão de quilômetros até o ponto de Lagrange L2, um "estacionamento" orbital que também abriga o Telescópio Espacial James Webb (JWST).

Imagem de teste do telescópio Roman mostra estrelas anelares em diferentes níveis de zoom
A primeira imagem de teste do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman revela estrelas com aparência anelar devido ao foco inicial da câmeraNASA

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Segundo a agência espacial, todos os sistemas estão operando como esperado. "Após anos de esforço para construir e testar o instrumento em terra, agora temos a confirmação de que ele está operacional no espaço. Este é um grande marco", disse Josh Schlieder, cientista chefe do WFI.

Uma nova janela para o universo

Quando estiver pronto para enviar suas primeiras imagens científicas no início de 2027, o Roman capturará imagens tão nítidas quanto as do Telescópio Espacial Hubble. No entanto, cada registro cobrirá uma área 100 vezes maior.

O instrumento possui 18 detectores que convertem a luz distante em sinais elétricos. Cientistas se preparam para que o telescópio envie cerca de 1,4 terabytes de dados para a Terra todos os dias, o que equivale à capacidade de armazenamento de cinco a dez smartphones.

Com esse volume de dados, a NASA espera avançar no estudo de alguns dos maiores mistérios da astronomia, como a energia escura, por meio de levantamentos de galáxias distantes para calcular a expansão do universo.

O telescópio também contribuirá na busca por vida alienígena. Usando um coronógrafo para bloquear a luz das estrelas, será possível observar exoplanetas com uma precisão inédita. As observações podem aumentar o número de mundos alienígenos conhecidos dos atuais 6 mil para mais de 100 mil ao final da missão.

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A missão do Roman está planejada para durar 10 anos. Uma queima de propulsor bem-sucedida, combinada com combustível extra no lançamento, indica que o telescópio pode operar por até 22 anos.

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