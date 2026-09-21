Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa posa de biquíni vermelho e recebe elogios

Dhiovanna Barbosa, de 23 anos, compartilhou uma selfie na qual aparece de biquíni vermelho em um banheiro. No clique feito em frente ao espelho, a influenciadora e irmã do jogador de futebol Gabigol, de 30, exibiu o shape e as tatuagens.

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Na legenda da publicação, ela escreveu "Bow" e adicionou emojis de bomba e de um coração pegando fogo.

Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, Dhiovanna recebeu muitos elogios. "Que perfeita", disse uma pessoa. "Que isso, baby", declarou outra. Mais um seguidor acrescentou: "um espetáculo no espelho, perfeição magnífica, deslumbrante e maravilhosa".

Uma fã também comentou: "cada dia que se passa seu brilho só aumenta!". Outra destacou a cor da peça: "vermelho foi feito pra você, não é possível".

Transformações no visual

Dhiovanna Barbosa, influencer e irmã de Gabigol, posa na praia, exibindo o corpo e as tatuagens que marcam seu estilo. Foto: Reprodução/InstagramFoto: Reprodução/Instagram

A influenciadora passou por várias mudanças de visual nos últimos meses. No final do ano passado, ela abandonou os cabelos longos e ruivos para adotar um corte bem curto e moreno.

Dhiovanna voltou a clarear os cabelos, que apareceram iluminados em maio deste ano. Depois, ela apostou em longas tranças e, em julho, ficou loira. Atualmente, a irmã de Gabigol está morena e com os fios compridos.

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Em seus poucos posts no feed, ela também tem compartilhado sua nova paixão: andar a cavalo.