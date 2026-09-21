Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa posa de biquíni vermelho e recebe elogios
Dhiovanna Barbosa, influenciadora de 23 anos, exibiu o shape e as tatuagens em clique no espelho; veja a foto que rendeu elogios na internet
compartilhe
Dhiovanna Barbosa, de 23 anos, compartilhou uma selfie na qual aparece de biquíni vermelho em um banheiro. No clique feito em frente ao espelho, a influenciadora e irmã do jogador de futebol Gabigol, de 30, exibiu o shape e as tatuagens.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na legenda da publicação, ela escreveu "Bow" e adicionou emojis de bomba e de um coração pegando fogo.
Nos comentários, Dhiovanna recebeu muitos elogios. "Que perfeita", disse uma pessoa. "Que isso, baby", declarou outra. Mais um seguidor acrescentou: "um espetáculo no espelho, perfeição magnífica, deslumbrante e maravilhosa".
Uma fã também comentou: "cada dia que se passa seu brilho só aumenta!". Outra destacou a cor da peça: "vermelho foi feito pra você, não é possível".
Transformações no visual
A influenciadora passou por várias mudanças de visual nos últimos meses. No final do ano passado, ela abandonou os cabelos longos e ruivos para adotar um corte bem curto e moreno.
Leia Mais
Dhiovanna voltou a clarear os cabelos, que apareceram iluminados em maio deste ano. Depois, ela apostou em longas tranças e, em julho, ficou loira. Atualmente, a irmã de Gabigol está morena e com os fios compridos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em seus poucos posts no feed, ela também tem compartilhado sua nova paixão: andar a cavalo.