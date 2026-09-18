Por onde anda Rodolfo, da dupla com ET? Veja como ele vive hoje

Se você viveu no final dos anos 1990 certamente se lembra da dupla formada por Rodolfo Carlos e Cláudio Chirinian, o ET. Os repórteres ganharam destaque no programa "Ratinho Livre", na Record, e consolidaram o sucesso no "Domingo Legal", do SBT, com reportagens e quadros de humor.

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A trajetória de Rodolfo na TV, no entanto, começou antes da parceria. Aos 16 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego como repórter em um jornal. Mais tarde, trabalhou em emissoras de rádio e como produtor de reportagem, até se aproximar de Carlos Massa, o Ratinho.

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Foi na Record, durante a criação de quadros para Ratinho, que Rodolfo conheceu Cláudio. Uma reportagem que não deu certo acabou originando a dupla que se tornaria um dos destaques do programa.

Apesar de terem iniciado na Record, o auge de Rodolfo e ET aconteceu no SBT, a partir de 1998. Um dos quadros mais famosos era o "Bom Dia Legal", no qual eles acordavam artistas com gritaria e cornetas.

A popularidade da dupla se estendeu para a música, com o lançamento de CDs de canções humorísticas. O sucesso, porém, foi breve e terminou no início dos anos 2000. Em 2001, ET deixou o SBT, enquanto Rodolfo continuou na emissora como repórter, encerrando a parceria.

Processo contra a emissora de Silvio Santos

Rodolfo permaneceu no SBT até 2009, quando iniciou uma disputa judicial por direitos trabalhistas. Em entrevista ao UOL Splash em julho de 2023, o humorista declarou que o processo foi difícil, mas as partes chegaram a um acordo e o pagamento foi efetuado.

Após sua saída, Rodolfo teve passagens por outros canais. Em 2010, esteve no "A Tarde é Sua", na RedeTV. Anos depois, participou do programa "Gugu" em 2015 e de "A Noite é Nossa" em 2021, ambos na Record.

Vida nova longe da TV

Afastado de projetos fixos na televisão, Rodolfo passou a viver de investimentos. Segundo o portal NaTelinha, ele tem uma renda proveniente de imóveis que possui em São Paulo. Os investimentos foram feitos no auge da carreira, seguindo conselhos de Gugu Liberato.

Longe da rotina intensa da TV, ele não descarta um retorno. Rodolfo afirmou ao Splash que está atento a novas oportunidades e gostaria de voltar a trabalhar na televisão caso receba um convite. Atualmente, ele se dedica às redes sociais.

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Seu antigo parceiro, ET, morreu em 2 de fevereiro de 2010, aos 46 anos, devido a problemas pulmonares e renais. Rodolfo esteve no velório do amigo e disse que ele “fez muita gente feliz” e que essa havia sido sua missão.