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Advogado é pego traindo esposa com colega de trabalho

Sócio de um dos escritórios mais prestigiados dos EUA, Nathaniel Cullerton foi afastado após ser flagrado beijando uma colega de trabalho em um parque

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/08/2026 11:55 - atualizado em 01/08/2026 12:07

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Advogado é pego traindo esposa com colega de trabalho
Nathaniel Cullerton e Kelsey Borenzweig, flagrados aos beijos no Central Park, Nova York crédito: TikTok

O advogado americano Nathaniel Cullerton foi filmado aos beijos com uma colega de trabalho no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. O registro, publicado nas redes sociais, fizeram com que ele fosse afastado do tradicional escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz enquanto uma investigação interna apura o caso, onde os amantes trabalhavam. Nathaniel é casado desde 2016.

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O flagra foi feito pelo influenciador Jay Guapõ e publicado nas redes sociais. Cullerton foi filmado beijando Kelsey Borenzweig, advogada associada do mesmo escritório. Durante a gravação, Guapõ interrompe o casal e pede que eles procurem "um quarto", afirmando que havia crianças nas proximidades. Surpresos, os dois escondem o rosto e deixam o local. Até o momento, nem Cullerton nem Borenzweig comentaram publicamente o caso.

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Segundo o Financial Times, o episódio levou ao cancelamento de uma proposta milionária para que Cullerton deixasse o atual escritório e se transferisse para a rival Gibson Dunn, outro grande escritório de advocacia norte-americano.

Quem é Nathaniel Cullerton?

Nathaniel Cullerton é considerado um dos advogados de destaque na área de disputas corporativas de alto valor nos Estados Unidos. Sócio da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ele atuou em processos envolvendo grandes empresas e integrou recentemente a equipe responsável por representar a OpenAI e o CEO, Sam Altman, na ação bilionária movida por Elon Musk, que alega que a criadora do ChatGPT traiu o acordo de fundação ao se transformar em uma entidade comercial voltada ao lucro e fechada em parceria com a Microsoft.

De acordo com o New York Post, o advogado recebia pelo menos US$ 4 milhões por ano (cerca de R$ 20,5 milhões) como sócio da Wachtell. Caso a transferência fosse concluída, sua remuneração poderia aumentar significativamente. Advogados de alto escalão da Gibson Dunn chegam a receber cerca de US$ 12 milhões anuais (aproximadamente R$ 61,5 milhões).

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Segundo o Financial Times, Cullerton foi afastado de suas atividades enquanto o escritório conduz uma investigação interna.

A Wachtell, Lipton, Rosen & Katz não informou se o afastamento é remunerado nem qual será o futuro do advogado na empresa. Também não comentou oficialmente o cancelamento da negociação com a Gibson Dunn.

Já a situação profissional de Kelsey Borenzweig permanece indefinida. Não há confirmação se ela também foi afastada ou se é alvo da mesma investigação.

Casado com promotora famosa

De acordo com o New York Post, Nathaniel Cullerton é casado com Moira Kim Penza, promotora federal e advogada conhecida nacionalmente por liderar a acusação que resultou na condenação de Keith Raniere, fundador da seita sexual NXIVM.

Os dois se casaram em 2016 e vivem em um apartamento avaliado em cerca de US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 11,8 milhões) no bairro Upper East Side, em Manhattan, segundo registros públicos citados pelo Daily Mail.

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Até o momento, Moira Penza também não fez qualquer declaração sobre o episódio.

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