Advogado é pego traindo esposa com colega de trabalho
Sócio de um dos escritórios mais prestigiados dos EUA, Nathaniel Cullerton foi afastado após ser flagrado beijando uma colega de trabalho em um parque
compartilheSIGA
O advogado americano Nathaniel Cullerton foi filmado aos beijos com uma colega de trabalho no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. O registro, publicado nas redes sociais, fizeram com que ele fosse afastado do tradicional escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz enquanto uma investigação interna apura o caso, onde os amantes trabalhavam. Nathaniel é casado desde 2016.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
@jayguap3 ? Meant to Be - Cuntsniffer
O flagra foi feito pelo influenciador Jay Guapõ e publicado nas redes sociais. Cullerton foi filmado beijando Kelsey Borenzweig, advogada associada do mesmo escritório. Durante a gravação, Guapõ interrompe o casal e pede que eles procurem "um quarto", afirmando que havia crianças nas proximidades. Surpresos, os dois escondem o rosto e deixam o local. Até o momento, nem Cullerton nem Borenzweig comentaram publicamente o caso.
Leia Mais
- Gwyneth Paltrow faz publi para empresa de CEO flagrado em show do Coldplay
- Mulher flagrada com o chefe no show do Coldplay oficializa divórcio
- Flagra no Coldplay: Marido ‘traído’ estava com outra no mesmo show
Segundo o Financial Times, o episódio levou ao cancelamento de uma proposta milionária para que Cullerton deixasse o atual escritório e se transferisse para a rival Gibson Dunn, outro grande escritório de advocacia norte-americano.
Quem é Nathaniel Cullerton?
Nathaniel Cullerton é considerado um dos advogados de destaque na área de disputas corporativas de alto valor nos Estados Unidos. Sócio da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ele atuou em processos envolvendo grandes empresas e integrou recentemente a equipe responsável por representar a OpenAI e o CEO, Sam Altman, na ação bilionária movida por Elon Musk, que alega que a criadora do ChatGPT traiu o acordo de fundação ao se transformar em uma entidade comercial voltada ao lucro e fechada em parceria com a Microsoft.
De acordo com o New York Post, o advogado recebia pelo menos US$ 4 milhões por ano (cerca de R$ 20,5 milhões) como sócio da Wachtell. Caso a transferência fosse concluída, sua remuneração poderia aumentar significativamente. Advogados de alto escalão da Gibson Dunn chegam a receber cerca de US$ 12 milhões anuais (aproximadamente R$ 61,5 milhões).
Leia Mais
Segundo o Financial Times, Cullerton foi afastado de suas atividades enquanto o escritório conduz uma investigação interna.
A Wachtell, Lipton, Rosen & Katz não informou se o afastamento é remunerado nem qual será o futuro do advogado na empresa. Também não comentou oficialmente o cancelamento da negociação com a Gibson Dunn.
Já a situação profissional de Kelsey Borenzweig permanece indefinida. Não há confirmação se ela também foi afastada ou se é alvo da mesma investigação.
Casado com promotora famosa
De acordo com o New York Post, Nathaniel Cullerton é casado com Moira Kim Penza, promotora federal e advogada conhecida nacionalmente por liderar a acusação que resultou na condenação de Keith Raniere, fundador da seita sexual NXIVM.
Os dois se casaram em 2016 e vivem em um apartamento avaliado em cerca de US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 11,8 milhões) no bairro Upper East Side, em Manhattan, segundo registros públicos citados pelo Daily Mail.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o momento, Moira Penza também não fez qualquer declaração sobre o episódio.