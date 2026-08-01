Advogado é pego traindo esposa com colega de trabalho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O advogado americano Nathaniel Cullerton foi filmado aos beijos com uma colega de trabalho no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. O registro, publicado nas redes sociais, fizeram com que ele fosse afastado do tradicional escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz enquanto uma investigação interna apura o caso, onde os amantes trabalhavam. Nathaniel é casado desde 2016.

O flagra foi feito pelo influenciador Jay Guapõ e publicado nas redes sociais. Cullerton foi filmado beijando Kelsey Borenzweig, advogada associada do mesmo escritório. Durante a gravação, Guapõ interrompe o casal e pede que eles procurem "um quarto", afirmando que havia crianças nas proximidades. Surpresos, os dois escondem o rosto e deixam o local. Até o momento, nem Cullerton nem Borenzweig comentaram publicamente o caso.

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Segundo o Financial Times, o episódio levou ao cancelamento de uma proposta milionária para que Cullerton deixasse o atual escritório e se transferisse para a rival Gibson Dunn, outro grande escritório de advocacia norte-americano.

Quem é Nathaniel Cullerton?

Nathaniel Cullerton é considerado um dos advogados de destaque na área de disputas corporativas de alto valor nos Estados Unidos. Sócio da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ele atuou em processos envolvendo grandes empresas e integrou recentemente a equipe responsável por representar a OpenAI e o CEO, Sam Altman, na ação bilionária movida por Elon Musk, que alega que a criadora do ChatGPT traiu o acordo de fundação ao se transformar em uma entidade comercial voltada ao lucro e fechada em parceria com a Microsoft.

De acordo com o New York Post, o advogado recebia pelo menos US$ 4 milhões por ano (cerca de R$ 20,5 milhões) como sócio da Wachtell. Caso a transferência fosse concluída, sua remuneração poderia aumentar significativamente. Advogados de alto escalão da Gibson Dunn chegam a receber cerca de US$ 12 milhões anuais (aproximadamente R$ 61,5 milhões).

Segundo o Financial Times, Cullerton foi afastado de suas atividades enquanto o escritório conduz uma investigação interna.

A Wachtell, Lipton, Rosen & Katz não informou se o afastamento é remunerado nem qual será o futuro do advogado na empresa. Também não comentou oficialmente o cancelamento da negociação com a Gibson Dunn.

Já a situação profissional de Kelsey Borenzweig permanece indefinida. Não há confirmação se ela também foi afastada ou se é alvo da mesma investigação.

Casado com promotora famosa

De acordo com o New York Post, Nathaniel Cullerton é casado com Moira Kim Penza, promotora federal e advogada conhecida nacionalmente por liderar a acusação que resultou na condenação de Keith Raniere, fundador da seita sexual NXIVM.

Os dois se casaram em 2016 e vivem em um apartamento avaliado em cerca de US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 11,8 milhões) no bairro Upper East Side, em Manhattan, segundo registros públicos citados pelo Daily Mail.

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Até o momento, Moira Penza também não fez qualquer declaração sobre o episódio.