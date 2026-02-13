Advogada do Goldman Sachs deixa o banco por escândalo Epstein

A principal advogada do Goldman Sachs vai deixar o banco de Wall Street, anunciou o CEO da instituição na quinta-feira, após a divulgação de seus estreitos vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

A consultora jurídica da empresa, Kathryn Ruemmler, era alvo de intenso escrutínio desde que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou várias mensagens que mostravam sua amizade com o falecido ex-financista.

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou em um comunicado que respeita a decisão da advogada de pedir demissão e agradeceu a Ruemmler pela "qualidade de suas assessorias jurídicas sobre temas importantes" para o grupo.

O banco informou que a saída da advogada será efetiva a partir de 30 de junho.

Em uma declaração enviada ao jornal Financial Times, Ruemmler justificou a demissão por seu desejo de evitar que "a atenção da mídia" sobre seu nome "vire uma distração" para o Goldman Sachs.

Ruemmler trabalhava no banco desde 2020. A relação entre a advogada e Epstein era conhecida desde a publicação de uma primeira série de documentos relacionados ao caso há vários meses.

O Goldman Sachs expressou apoio à consultora jurídica em um primeiro momento, mas a imprensa considerava inevitável sua saída após a nova série de publicações.

As interações entre a advogada e o falecido financista incluíam, segundo a imprensa, uma troca de conselhos sobre temas profissionais e questionamentos sobre os crimes sexuais de Epstein, além de mensagens de Ruemmler em que chamava Epstein de "querido" e "Tio Jeffrey".

Os dois prosseguiram com a relação amistosa até pouco antes da morte do criminoso sexual na prisão em 2019. Ou seja, muito depois da primeira condenação, em 2008, do ex-financista por solicitar serviços sexuais de uma menor de idade.

Segundo o Wall Street Journal, Ruemmler foi uma das três pessoas que receberam ligações de Epstein após sua detenção, em julho de 2019, por acusações de tráfico sexual de menores.

Na época, a advogada trabalhava na Latham & Watkins, um escritório especializado em direito societário, fusões e aquisições e normas do mercado de capitais.

Ela ocupou cargos importantes no Departamento de Justiça entre 2009 e 2011, durante a presidência de Barack Obama, antes de ingressar na Casa Branca como conselheira jurídica até junho de 2014.

