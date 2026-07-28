Seleção da Argentina recebe presente de luxo de Messi após competição
Namorada do zagueiro Marcos Senesi expôs kit de erva-mate customizado; acessório exclusivo carrega identidade visual ligada à tradição argentina
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Os jogadores da Argentina levaram mais do que a medalha de prata para casa após a final da Copa do Mundo. Durante a competição na América do Norte, Lionel Messi presenteou todo o elenco com um kit de chimarrão personalizado.
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O presente foi revelado nas redes sociais por Kelci-Rose Bowers, namorada do zagueiro Marcos Senesi. O conjunto faz referência a uma das tradições do país e inclui bolsa com o nome do atleta, garrafa térmica dourada, cuia, bomba metálica e erva-mate.
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A erva do kit é fabricada pela Baldo, uma empresa brasileira centenária sediada em Encantado (RS). A marca também é patrocinadora da Seleção da Argentina no Mundial.
O contrato com a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) foi firmado em março de 2026, dois anos após a entrada da empresa no país. A parceria prevê diversas ações institucionais, algumas com a participação de jogadores da equipe comandada por Lionel Scaloni.
Embora o acordo seja recente, os produtos da Baldo já faziam parte da rotina dos atletas. Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, o atacante Nico González publicou a foto de uma mala repleta de pacotes de erva-mate durante o embarque da delegação.
Segundo dados do Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), o consumo local de erva-mate na Argentina supera 270 milhões de quilos por ano.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.