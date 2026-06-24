Messi completa 39 anos no topo do mundo

A Argentina e o mundo do futebol prestam suas homenagens, nesta quarta-feira (24), a Lionel Messi, que comemora seus 39 anos aproveitando ao máximo a sua sexta participação em uma Copa do Mundo.

As celebrações começaram na noite anterior, quando seus companheiros de equipe o surpreenderam com um bolo de aniversário na concentração em Kansas City.

"Ontem à noite começamos com uma linda surpresa. Obrigado!!", escreveu Messi no Instagram na manhã desta quarta-feira, mostrando uma imagem da comemoração ao lado de amigos próximos como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez e Nicolás Otamendi.

O craque argentino soprou as velas em plena Copa do Mundo pela quinta vez na carreira. Só conseguiu fazer isso com a família em 2022, quando o Mundial do Catar foi disputado no fim do ano.

"Feliz aniversário para o amor da minha vida. Que você seja muito feliz hoje e sempre. Nós já temos tudo o que precisamos porque temos você", escreveu a esposa do jogador, Antonella Roccuzzo, ao lado de sete fotos da família. "Amo vocês!!! Como éramos pequenos", respondeu Messi.

O capitão argentino, que nesta quarta-feira treinará com sua equipe às 18h00 no horário local (20h00 em Brasília), concentra todas as atenções da Copa do Mundo em uma idade improvável.

Reconciliado com o torneio, o astro da 'Albiceleste' é agora o maior artilheiro de sua história e não deixou de marcar em suas últimas seis partidas.

A sequência começou no Catar 2022, onde alcançou o troféu que coroava seu lendário currículo, e continua nesta edição na América do Norte, sem que nenhuma outra figura tenha brilhado ou marcado mais do que ele.

Messi está empenhado a presentear a Argentina com um segundo título consecutivo, algo que não acontece desde a Seleção Brasileira em 1962, e para isso se encarregou de marcar os cinco gols de sua equipe nas duas primeiras vitórias contra a Argélia (3 a 0) e a Áustria (2 a 0).

A Argentina já tem a liderança do grupo garantida, mas seu capitão insaciável provavelmente também terá minutos na última rodada, no sábado (27), contra a Jordânia, em Arlington (Dallas).

- "Celebrando a grandeza" -

Antes de seguir perseguindo recordes, nesta quarta-feira ele receberá a gratidão de compatriotas e amantes do futebol.

"Obrigado por tanto futebol, por tanto exemplo e por tanto orgulho nacional", escreveu a Associação do Futebol Argentino (AFA) em sua felicitação.

"FELIZ ANIVERSÁRIO L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA...!!!", somou-se pelo X o presidente do país, Javier Milei.

Ex-companheiros de equipe e clubes onde jogou também enviaram mensagens, como Ronaldinho Gaúcho e os três clubes de sua carreira: Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

"Mais um ano celebrando a grandeza. Feliz aniversário, Leo!", dedicou-lhe o Barcelona, a equipe de sua formação e onde jogou grande parte de uma carreira abrilhantada com oito prêmios Bola de Ouro.

Nascido em 24 de junho de 1987 no Hospital Italiano de Rosário, Messi se acostumou a passar os aniversários competindo e longe da família.

Desde a conquista do Mundial Sub-20 de 2005, nos Países Baixos, o atacante já passou cerca de doze aniversários concentrado com a seleção.

A ocasião mais recente foi na Copa América de 2024, com uma comemoração reservada com outros dois aniversariantes: os cozinheiros Antonia Farías e Diego Iacovone, responsável pelos 'asados' que fazem os campeões do mundo se sentirem em casa.

- "Seria pedir demais" -

Além de seus companheiros, sua esposa e seus três filhos também o acompanharam nas duas primeiras partidas da Copa.

Com este apoio, o astro atravessou dias que definiu como "difíceis" devido aos problemas de saúde de seu pai e da intensa onda de boatos ao seu redor.

As especulações, que chegaram ao ponto de divulgar a falsa notícia de sua morte, cessaram quando a família comunicou que Jorge Messi estava sob cuidados médicos, mas evoluía favoravelmente.

Com a vitória no Catar, Messi sente que quitou a dívida que o futebol tinha com ele e já não pede um novo troféu como presente de aniversário.

"A verdade é que já seria pedir demais, o que ele já me deu é mais do que suficiente", disse após o triunfo sobre a Áustria.

"O que cabe hoje é aproveitar e tentar de novo com este grupo que está sempre na briga", acrescentou o camisa 10.

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