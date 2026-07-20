Sem Messi, 'Albiceleste' volta para casa e é recebida pela torcida argentina

Parte do elenco e da comissão técnica da seleção argentina retornou a Buenos Aires nesta segunda-feira (20), onde eram aguardados por milhares de torcedores em frente ao complexo da Associação de Futebol Argentino (AFA), em Ezeiza, apesar da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

O avião que os trazia de Nova York pousou no Aeroporto Internacional de Ezeiza às 18h20, horário local (e de Brasília), segundo o site da Aeropuertos Argentina.

O capitão da 'Albiceleste', Lionel Messi, não retornou ao país com o restante do elenco, segundo relatos da imprensa local.

Entre os que chegaram à capital argentina estavam o técnico Lionel Scaloni e os jogadores Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez e Gonzalo Montiel, conforme a transmissão oficial da Aerolíneas Argentinas.

A previsão é que os jogadores sigam de ônibus até o complexo da AFA, localizado a cerca de 5 km do aeroporto.

Assim como em ocasiões anteriores, milhares de torcedores os aguardam no complexo da AFA, onde a equipe costuma ficar hospedada, para agradecer ao elenco com cantos e bandeiras, apesar do frio e da chuva em Buenos Aires.

"Esta seleção nos uniu a todos, e temos de ser gratos por isso. Ela conseguiu unir os argentinos. Estaremos sempre ao lado deles, seja com chuva ou em caso de derrota", disse à AFP Leonardo Barrientos, um operário do setor têxtil, de 36 anos.

Em 2022, milhões de pessoas celebraram nas ruas o retorno vitorioso da seleção argentina do Catar com o seu terceiro título mundial.

O público é menor desta vez, mas milhares de torcedores, muitos acompanhados de suas famílias, se reuniram apesar da derrota, carregando bandeiras com frases como 'As Malvinas são argentinas' e cantando o hino nacional e gritos de torcida a plenos pulmões.

"Estou muito feliz por estar aqui e também feliz pelo que a seleção nos proporcionou. Aprendemos muito com eles nesta Copa do Mundo. Eles nos ensinaram o significado da humildade", disse à AFP María Ortiz, de 28 anos, enquanto segurava seu bebê de dois anos, que tem Lionel como seu segundo nome.

O governo do presidente Javier Milei havia se oferecido para organizar um evento especial para que os jogadores comemorassem com os torcedores e chegou a anunciar planos de decretar feriado nacional.

No entanto, na noite de domingo, uma multidão tomou a iniciativa e saiu às ruas para dançar, cantar e celebrar a trajetória da equipe na Copa do Mundo, como uma demonstração de apoio e gratidão aos vice-campeões.

Em Buenos Aires, a comemoração espontânea se concentrou no Obelisco, onde milhares de pessoas se reuniram com fogos de artifício, cantos de torcida e até DJs improvisados tocando música eletrônica.

Cenas semelhantes ocorreram em esquinas emblemáticas de vários bairros da cidade.

Por volta da meia-noite, a polícia usou gás lacrimogêneo, jatos d'água e balas de borracha para dispersar um grupo envolvido em tumultos, resultando em 15 prisões, segundo fontes policiais.

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