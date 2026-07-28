Filha de Tom Cruise abandona sobrenome do pai e adota nome da mãe

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A filha de Tom Cruise e Katie Holmes, agora com 20 anos, conseguiu na Justiça dos Estados Unidos a mudança oficial de seu nome para remover o sobrenome do pai. A estudante universitária deixou de se chamar Suri Cruise e adotou o nome de batismo da mãe, sendo registrada como Suri Noelle.

A informação, divulgada pelo site Page Six, veio à tona após a jovem transferir seu registro eleitoral para a Pensilvânia. Ela se mudou para o estado em outubro de 2024 para estudar na Universidade Carnegie Mellon, após ter nascido e crescido em Nova York.

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Sua inscrição para votação no Condado de Allegheny foi feita com o nome Suri Noelle. A legislação da Pensilvânia determina que os moradores utilizem seu nome legal no registro eleitoral, o que confirma a alteração.

O pedido para a mudança não foi realizado no Condado de Allegheny, sugerindo que o processo legal ocorreu em Nova York, antes do início de sua vida universitária.

Embora a oficialização tenha sido descoberta recentemente, Suri já havia usado publicamente o novo nome. Em junho de 2024, ela apareceu como Suri Noelle no livro de formandos da LaGuardia High School, ao concluir o Ensino Médio.

Suri nasceu em abril de 2006, e seus pais se casaram sete meses depois. O divórcio de Tom Cruise e Katie Holmes foi assinado em agosto de 2012, com a atriz mantendo a guarda da filha. Boatos indicam que o ator não tem contato com Suri desde a separação.

Representantes de Tom Cruise e Katie Holmes foram contatados pelo Page Six, mas não se pronunciaram publicamente sobre a mudança de nome da filha.

Tom Cruise também é pai de Isabella, de 33 anos, e Connor, de 31, frutos de seu casamento com a atriz Nicole Kidman, que durou de 1990 a 2001.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.