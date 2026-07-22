Quem são as socialites mais influentes do Brasil em 2026?

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A recente morte da designer de interiores Rosa May Sampaio, aos 77 anos, ocorrida em 21 de julho, reacendeu o interesse sobre quem são as personalidades que hoje movimentam o circuito social de luxo no país. Essas mulheres não apenas frequentam os eventos mais exclusivos, mas também transformaram seus nomes em marcas de influência, ditando tendências e acumulando seguidores nas redes sociais.

O que define uma socialite hoje?

Atualmente, a definição de socialite vai além de ser apenas herdeira ou esposa de um grande empresário. A socialite moderna é uma figura pública que constrói sua relevância através da mídia, redes sociais e participação em eventos de caridade e do mercado de luxo, influenciando o comportamento e o consumo de milhares de pessoas.

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Quem são as socialites mais conhecidas do Brasil?

Enquanto novas personalidades surgem constantemente, algumas figuras se consolidaram no imaginário popular. Elas se destacam pela personalidade, pelo estilo de vida e pela habilidade de se manterem relevantes em um cenário que muda rapidamente. Conheça alguns dos principais nomes que compõem o jet set brasileiro.

Narcisa Tamborindeguy

Famosa pelo bordão "Ai, que loucura!", Narcisa é uma das figuras mais icônicas e autênticas da alta sociedade carioca. Advogada e jornalista por formação, ela se tornou uma celebridade por seu jeito espontâneo e participações em programas de televisão. Nas redes sociais, compartilha seu dia a dia com um humor único, o que a conecta com um público amplo e diversificado.

Val Marchiori

Empresária e ex-participante do reality show "Mulheres Ricas", Valdirene Marchiori ficou conhecida nacionalmente pelo seu estilo de vida extravagante e pelo jargão "Hello!". Com uma fortuna construída em setores como transportes e cosméticos, ela utiliza sua imagem para promover suas marcas e não hesita em opinar sobre o mundo das celebridades, gerando polêmicas e engajamento.

Donata Meirelles

Com uma carreira sólida no mercado de moda, Donata Meirelles foi diretora de estilo da revista Vogue Brasil até 2019, cargo que deixou após uma polêmica envolvendo sua festa de aniversário. Seu nome continua associado a grandes marcas internacionais e eventos do setor. Embora mais discreta que outras socialites, sua influência nos bastidores do luxo permanece relevante.

Beth Szafir

Matriarca da família Szafir, Beth é uma figura tradicional da sociedade paulistana. Conhecida pela elegância e pela franqueza, ela representa uma geração mais clássica de socialites e continua sendo uma presença constante nos eventos mais importantes do país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.