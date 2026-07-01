Ozempic falsificado: saiba como identificar e se proteger após alertas da Anvisa

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A circulação de lotes falsificados do Ozempic no Brasil motivou uma série de alertas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), principalmente entre 2023 e 2024. O medicamento, cujo princípio ativo é a semaglutida, tornou-se alvo de golpistas devido à alta procura para o tratamento de diabetes tipo 2 e, de forma não oficial (off-label), para a perda de peso.

A popularidade do fármaco, somada a períodos de escassez no mercado, criou um ambiente propício para a venda de produtos ilegais. Essas versões falsas não possuem garantia de eficácia e representam um grave risco à saúde, pois seu conteúdo é desconhecido e pode conter desde substâncias inócuas até componentes tóxicos.

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Para se proteger, a principal orientação é adquirir o medicamento apenas em farmácias e drogarias licenciadas, sempre mediante apresentação de receita médica e exigindo nota fiscal. Desconfie de preços muito abaixo do mercado e de vendas realizadas em canais não oficiais, como redes sociais e aplicativos de mensagens.

Como identificar o Ozempic falsificado?

A Anvisa e a fabricante do medicamento, Novo Nordisk, divulgaram características que ajudam a diferenciar o produto original do falso. A atenção aos detalhes da embalagem e do aplicador é fundamental para evitar fraudes. Verifique os seguintes pontos:

Embalagem: A caixa do produto falsificado pode apresentar erros de impressão, cores diferentes e selos de segurança de baixa qualidade ou que se rompem facilmente. A fonte e o alinhamento das informações também podem ser distintos do original.

Caneta aplicadora: A caneta original de Ozempic possui uma cor azul clara com um botão de aplicação cinza. Falsificações podem ter tonalidades diferentes. Além disso, a Anvisa já alertou sobre golpes que envolviam a readesivação de canetas de insulina (como a Fiasp FlexTouch) com rótulos falsos de Ozempic.

Lote e validade: Confira se o número do lote e a data de validade na caixa correspondem aos que estão impressos na caneta. A Anvisa identificou e publicou alertas sobre lotes específicos comprovadamente falsificados, como o LP6F832 (validade 11/2025), MP5C960 e MP5A064 (validade 10/2025).

Quais são os riscos do medicamento falso?

O uso de medicamentos falsificados é extremamente perigoso. A composição desses produtos é incerta e pode conter desde substâncias inócuas, como água, até componentes tóxicos ou outros fármacos em dosagens incorretas, causando reações adversas graves.

As consequências para a saúde incluem desde a ausência do efeito terapêutico esperado, o que compromete o tratamento do diabetes, até infecções, reações alérgicas severas e outros danos imprevisíveis ao organismo. Caso suspeite de um produto, não o utilize e denuncie imediatamente à vigilância sanitária de seu município ou à Anvisa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.