Mercado ilegal de semaglutida preocupa Anvisa no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem intensificado as ações contra os perigos da compra e do uso de semaglutida de fontes não autorizadas. Além de alertas recorrentes sobre falsificações, em agosto de 2025 a agência proibiu a manipulação da substância em todo o país (Despacho 97/2025). O princípio ativo de medicamentos como Ozempic e Wegovy, indicados para diabetes tipo 2 e controle de peso, tornou-se alvo de um crescente mercado ilegal no Brasil.

A alta procura, combinada com o custo elevado, cria um ambiente propício para a venda de produtos falsificados, roubados ou importados sem registro sanitário. O consumo de versões ilegais representa uma séria ameaça à saúde pública. Entre dezembro de 2018 e dezembro de 2025, a Anvisa contabilizou 65 mortes suspeitas associadas ao uso de "canetas emagrecedoras", que incluem medicamentos à base de semaglutida e outras substâncias similares.

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Quais são os principais riscos?

A utilização de semaglutida falsificada pode trazer consequências graves. Uma das principais preocupações é a contaminação por substâncias tóxicas ou microrganismos, o que pode levar a infecções severas e reações alérgicas. A Anvisa ressalta que, em alguns casos de eventos adversos, não é possível confirmar se o paciente utilizou o medicamento original ou versões manipuladas, falsificadas ou contrabandeadas.

Outro risco é a dosagem incorreta. O produto pode não conter o princípio ativo, resultando em um tratamento ineficaz, ou ter uma concentração diferente da informada, o que aumenta a chance de efeitos colaterais perigosos, como problemas gastrointestinais agudos ou hipoglicemia severa.

Como se proteger e identificar produtos ilegais

A principal recomendação para garantir a segurança é adquirir o medicamento apenas em farmácias e drogarias autorizadas, sempre com a apresentação de receita médica. Desconfie de preços muito abaixo da média de mercado, pois este é um forte indício de irregularidade.

Ao comprar, verifique cuidadosamente a embalagem. Produtos registrados na Anvisa possuem lacre de segurança, número do lote, data de validade e informações em português. Qualquer sinal de violação ou má qualidade de impressão deve ser visto como um alerta. É fundamental lembrar que, desde agosto de 2025, a manipulação de semaglutida está proibida no Brasil, sendo permitida apenas a comercialização de produtos industrializados e devidamente registrados.

Onde denunciar

Caso encontre ofertas suspeitas ou identifique um possível produto falsificado, a denúncia deve ser feita diretamente à Anvisa. A agência disponibiliza canais oficiais em seu portal, como o sistema "Anvisa Atende", para que os cidadãos possam registrar ocorrências de forma segura e contribuir para a fiscalização do mercado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.