Jovem moçambicano cria drone para revolucionar as entregas no país
Conheça Cleiton Michaque, de 19 anos, e seu drone Pix: um projeto que promete agilizar o delivery de produtos em longas distâncias em Moçambique
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O jovem inventor moçambicano Cleiton Michaque, de 19 anos, desenvolveu um projeto de drone para entregas. A ideia surge em um cenário onde a entrega de pequenos produtos, como refeições ou água, por aeronaves não tripuladas se torna uma possibilidade.
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O dispositivo, chamado Pix, foi pensado para ter voo de longa autonomia, atingir grandes altitudes e percorrer distâncias que podem chegar até a província de Gaza. "O Pix é o meu drone de deliver, o meu drone autónomo", afirmou Cleiton.
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A inspiração veio da necessidade de otimizar o transporte de itens como medicamentos, que muitas vezes enfrenta obstáculos. "Muitas das vezes eles deparam-se com desastres naturais. Há vezes que a ponte não tá em bom estado, há vezes que encontram-se com riachos, há vezes que leva muito tempo", explicou o inventor.
Um complemento para as entregas
A inovação não busca substituir as motorizadas, frequentemente usadas no serviço de delivery, mas sim complementar o processo. O objetivo é facilitar o transporte de produtos de forma mais rápida, especialmente em longas distâncias e em menos tempo.
O drone foi projetado para carregar itens pequenos, com peso inferior a 2 kg. "Estamos a falar de garrafas de água, estamos a falar de hambúrguer, estamos a falar de roupas, estamos a falar de sapatos, produtos cosméticos, qualquer tipo de coisa que esteja abaixo dos 2 kg", detalhou Cleiton.
Ele reconhece que drones não são uma novidade no mundo, mas destaca que em Moçambique seu uso ainda é incomum, sendo mais visto em filmagens. "Não podemos desistir", incentiva o jovem.
As referências do inventor
Entre suas referências intelectuais está o físico teórico Albert Einstein. No entanto, sua maior inspiração contemporânea é o empresário e inventor sul-africano Elon Musk. "Eu olho muito para o Elon Musk. Ele não é um cientista, mas sim um empresário", comentou.
Para Cleiton, a trajetória de Musk demonstra que é possível ir longe. "Ele é uma pessoa que, pronto, saiu daqui da África, foi estudar fora e desenvolveu as suas coisas lá fora, está a desenvolver para vermos que agora ele é um trilionário", acrescentou.
A aeronave não tripulada para entregas ainda está em fase de desenvolvimento. O inventor se diz satisfeito com a evolução do projeto e pretende chamar a atenção do país para que a ideia possa gerar resultados concretos na vida dos moçambicanos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.