Gênios e suas manias: figuras históricas com traços obsessivos

A história está repleta de mentes brilhantes que mudaram o mundo com suas invenções e obras de arte. O que nem sempre fica evidente é que, por trás de muitas dessas criações, existiam rotinas e comportamentos peculiares. Essas manias, frequentemente vistas como simples excentricidades, revelam traços obsessivos que, para muitos biógrafos, foram parte fundamental do processo criativo e das descobertas.

Um dos exemplos mais conhecidos é o do inventor Nikola Tesla. Sua fixação pelo número três era tão intensa que, segundo relatos, ele precisava dar três voltas em um quarteirão antes de entrar em um prédio. Ele calculava o volume de sua comida antes de ingeri-la e limpava seus pratos usando exatamente 18 guardanapos. O medo de germes o levava a evitar o contato físico, e ele nutria uma aversão a objetos redondos, como pérolas. Sua dedicação a pombos feridos também era marcante: ele dedicava-se intensamente ao cuidado das aves, alimentando-as e tratando de ferimentos em seu quarto de hotel.

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Controle e precisão em outras áreas

No Brasil, o pai da aviação, Alberto Santos Dumont, demonstrava uma personalidade metódica ao extremo. Sua casa em Petrópolis (RJ), chamada “A Encantada”, é um reflexo de sua mente. Projetada por ele, a residência não possuía uma cozinha tradicional, revelando seu foco total no trabalho, e otimizava cada espaço com invenções próprias, como um chuveiro de água quente e escadas com degraus alternados. Essa necessidade de controle e padronização também se aplicava ao seu vestuário, sempre impecável com gola alta e chapéu, um estilo que ele mesmo popularizou em Paris.

O brilhantismo de Michelangelo na Renascença foi igualmente alimentado por uma dedicação que beirava a obsessão. Biógrafos relatam que o artista mergulhava tão profundamente em seu trabalho que negligenciava a própria saúde. Ele passava dias seguidos pintando ou esculpindo, mal se alimentando e sem trocar de roupa, isolado para dar vida a obras como o teto da Capela Sistina.

Já o naturalista Charles Darwin, autor de “A Origem das Espécies”, era outro gênio guiado por uma rotina inflexível. Seus diários revelam um cronograma diário seguido com precisão militar, incluindo horários específicos para caminhadas, leituras, trabalho e descanso. Qualquer interrupção nesse fluxo era suficiente para lhe causar grande ansiedade e mal-estar físico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.