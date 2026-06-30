Os figurinos de novelas que saíram da tela e viraram moda nas ruas

Muito antes das redes sociais e das influenciadoras digitais, as novelas da televisão brasileira já ditavam o que seria moda nas ruas. Uma personagem usava um acessório diferente em um capítulo e, no dia seguinte, o item se transformava em objeto de desejo em todo o país. Essa conexão entre ficção e realidade vestiu gerações e consolidou peças que, até hoje, são lembradas com carinho.

O poder de um figurino bem construído vai além de contar uma história na tela; ele cria uma identidade visual tão forte que o público a adota para si. Desde roupas e penteados até cores de esmalte, a teledramaturgia sempre foi uma vitrine poderosa. Relembre algumas tendências que saíram diretamente das novelas e se tornaram um verdadeiro fenômeno.

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Meias de lurex de “Dancin' Days”

Em 1978, a personagem Júlia Mattos, interpretada por Sônia Braga, virou um ícone da era disco no Brasil. Suas meias coloridas e brilhantes, feitas de lurex, viraram uma febre nacional. Usadas com sandálias de salto alto, elas se tornaram a marca registrada das festas e discotecas da época, definindo o estilo de uma geração.

Tiaras e turbantes da Viúva Porcina

Não há como falar de moda em novelas sem citar a Viúva Porcina, de “Roque Santeiro” (1985). A personagem de Regina Duarte era extravagante e seus acessórios de cabelo acompanhavam sua personalidade. As tiaras, faixas e turbantes coloridos, cheios de brilho e volume, dominaram a cabeça das mulheres e se tornaram um símbolo dos anos 1980.

Joias e maquiagem de Jade

Em 2001, a novela “O Clone” trouxe a cultura árabe para o centro das atenções. A protagonista Jade, vivida por Giovanna Antonelli, popularizou a maquiagem com olhos bem marcados por delineador preto e o uso de joias de corpo, como a famosa pulseira de cobra e anéis de umbigo. O visual foi um dos mais copiados da década.

Cinto de argolas de Bebel

Em “Paraíso Tropical” (2007), a personagem Bebel, interpretada por Camila Pitanga, eternizou o estilo “piriguete chique”. Seu visual, composto por calças justas de cintura baixa, tops e sandálias de plataforma, tinha um item central: o cinto de argolas. A peça se tornou um sucesso de vendas e marcou a moda popular daquele período.

O esmalte azul de Clara

Mais uma vez, Giovanna Antonelli lançou moda, desta vez em “Em Família” (2014). O esmalte azul da sua personagem, Clara, se tornou o produto de beleza mais pedido na Central de Atendimento ao Telespectador da Globo. A cor específica, chamada “Frio na Barriga”, esgotou rapidamente nas prateleiras e gerou uma busca intensa por tons similares em todo o Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.