Entre a sombra e o carisma: a psicologia do fascínio pelas grandes vilãs da teledramaturgia

Nas últimas décadas, um fenômeno se repete na televisão brasileira: parte do público passa a amar odiar as vilãs de novelas. Essas personagens manipuladoras, elegantes e implacáveis concentram insultos nas redes sociais, mas também conquistam torcida, memes e até frases de camiseta. A vilã vira assunto em rodas de conversa, pauta de programas de entretenimento e referência de comportamento, mesmo quando representa tudo o que a moral dominante condena.

Esse aparente paradoxo não surge por acaso. Ele se apoia em mecanismos psicológicos antigos, em teorias clássicas da arte e também em estratégias da indústria cultural. Enquanto os protagonistas heróis seguem regras, as vilãs exibem uma espécie de liberdade radical. Elas desobedecem, dizem o que muitos escondem e atravessam limites sociais. Assim, o público rejeita a conduta delas no discurso, porém acompanha cada golpe com atenção crescente.

Adriana Esteves como “Carminha”, de “Avenida Brasil” – Reprodução

Por que o público ama odiar as vilãs de novelas?

Na ficção televisiva, as vilãs condensam o que a sociedade chama de desejos proibidos. Em vez de seguir normas, elas traçam planos ousados, desafiam autoridades e buscam vantagens sem culpa aparente. O público observa essa performance transgressora à distância segura da tela. Dessa forma, experimenta, de modo simbólico, impulsos que não admite em público. O resultado costuma ser ambivalente: repulsa moral, mas fascínio emocional.

A psicologia social ajuda a compreender essa dinâmica. A novela cria um território controlado, com horário, duração e regras narrativas conhecidas. Ali, a vilã se torna um foco de tensão constante. Ela ativa curiosidade, medo, riso e raiva. No entanto, o público sabe que, em algum momento, haverá desfecho. A expectativa por esse acerto de contas intensifica o engajamento em cada capítulo. Comentários, apostas e debates ocupam redes e conversas presenciais.

Debora Bloch, como “Odete Roitman”, em “Vale Tudo” – Reprodução

Como a catarse aristotélica explica esse fascínio?

Desde Aristóteles, a teoria da tragédia aponta a catarse como um efeito central da arte dramática. Segundo esse conceito, o espectador libera emoções intensas ao acompanhar ações extremas no palco. Na televisão, o mesmo mecanismo aparece de forma adaptada. A vilã comete injustiças, humilha rivais e desafia valores. Em resposta, o público acumula sentimentos de indignação, medo e expectativa. Quando a narrativa finalmente pune a personagem, ocorre alívio emocional.

Essa catarse não depende apenas do castigo. Ela inclui o percurso completo. O público acompanha a ascensão, celebra reviravoltas e, paradoxalmente, também desfruta das vitórias da antagonista. Cada trama bem-sucedida da vilã oferece uma descarga parcial de energia emocional. Já o momento da punição concentra um fechamento moral. A história reafirma limites éticos, mas não cancela o prazer anterior. Assim, o espectador sente recompensa com o fim da vilania, porém sente falta da presença incendiária que movia a narrativa.

A vilã provoca medo e raiva controlados.

Ela permite contato seguro com o risco.

O castigo final libera tensão acumulada.

O público experimenta culpa e alívio ao mesmo tempo.

O arquétipo da sombra em Carl Jung ajuda a entender as vilãs?

Carl Jung definiu a sombra como o conjunto de aspectos rejeitados da personalidade. Nessa visão, todo indivíduo abriga impulsos agressivos, invejas, desejos de poder e fantasias de ruptura de regras. A cultura, porém, incentiva o recalcamento dessas tendências. As vilãs de novelas encarnam essa sombra coletiva. Elas exibem, sem filtro, aquilo que muitos escondem até de si mesmos.

Por isso, figuras carismáticas e amorais costumam gerar mais engajamento do que protagonistas virtuosos. O herói tradicional age com prudência, explica suas motivações e busca consenso. Já a vilã corre riscos, fala sem freios e exibe autoestima quase impenetrável. A audiência reconhece, de modo inconsciente, partes de si naquelas condutas excessivas. Ainda que negue identificação direta, acompanha cada ato com forte interesse emocional.

A sombra reúne desejos socialmente condenados. A vilã dá rosto e voz a essa dimensão oculta. O público projeta impulsos reprimidos na personagem. A novela oferece espaço seguro para essa projeção.

Por que vilãs carismáticas geram mais engajamento que heroínas?

Na prática, as vilãs exibem traços que favorecem o entretenimento contínuo. Elas dominam a ironia, criam frases de efeito e ocupam o centro das cenas. Além disso, enfrentam outros personagens com humor ácido, o que reforça o apelo dramático. Nas redes, essas falas ganham vida própria. Trechos de diálogos se transformam em memes, áudios, figurinhas e reações para uso cotidiano. Assim, a vilã ultrapassa o limite da novela e entra no vocabulário popular.

Teorias da comunicação destacam que personagens com traços ambíguos geram maior fluxo de conversas. A vilã suscita perguntas constantes: até onde ela vai? Quem consegue derrubá-la? Que segredo ainda esconde? Cada resposta parcial abre nova curiosidade. A heroína, por outro lado, tende a seguir rota previsível. Ela se sacrifica, perdoa e aprende. A vilã, ao contrário, ameaça esse roteiro tradicional e quebra expectativas sociais. Essa ruptura alimenta debates, críticas e, principalmente, atenção.

Como a cultura pop brasileira transforma vilãs em símbolos de liberdade?

Desde os anos 1970, a televisão brasileira produz vilãs que ultrapassam a função de antagonistas. Muitas ganham status de ícones da cultura pop. Elas representam, na imaginação coletiva, uma forma de liberdade individual. Por exemplo, o direito de dizer não, de abandonar relacionamentos frustrantes ou de priorizar ambições pessoais. Mesmo quando a narrativa condena tais atitudes, o carisma das personagens suaviza a reprovação moral.

As redes sociais ampliam esse processo. Trechos de cenas viram gifs com legendas irônicas, usados em contextos alheios à novela. A fala agressiva da vilã passa a ilustrar desabafos cotidianos, piadas sobre trabalho ou críticas políticas. Dessa maneira, a personagem se descola parcialmente do enredo original. Ela se torna ferramenta simbólica para expressar insatisfação, cansaço ou desejo de mudança. O humor ácido funciona como escudo. Ele permite críticas duras, em tom leve, que circulam sem confronto direto.

Por que o público vibra com a punição, mas sente falta da vilã?

O modelo clássico das telenovelas brasileiras preserva a lógica de justiça narrativa. No último capítulo, a vilã quase sempre paga por seus atos. Prisão, ruína financeira, solidão ou humilhação pública aparecem como desfechos recorrentes. O público costuma aprovar essa reparação simbólica. Ela reafirma normas de convivência e valores compartilhados. Afinal, a catarse aristotélica exige algum grau de restauração da ordem.

Mesmo assim, muitas pessoas relatam certa lacuna após o fim da personagem. A vilã funcionava como motor da trama, fonte de conflito e de frases memoráveis. Sem ela, a novela perde parte da tensão que mantinha o interesse diário. Além disso, o adeus à vilã marca a despedida de um espaço seguro para vivenciar, por tabela, impulsos de transgressão. O espectador retoma a rotina comum, com menos margem para fantasias de poder irrestrito, ainda que apenas imaginário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim, o fenômeno de amar odiar as vilãs de novelas revela um jogo complexo entre moral, desejo e entretenimento. A psicologia da sombra, a catarse aristotélica e as estratégias da cultura pop brasileira se combinam. Juntas, elas criam personagens que provocam rejeição declarada, mas afeto silencioso. Ao mesmo tempo, oferecem ao público um espelho distorcido, porém revelador, de desejos que raramente encontram lugar fora da ficção.