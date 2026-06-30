Igreja e impostos: entenda o debate sobre a imunidade tributária religiosa

A imunidade tributária de igrejas e templos religiosos no Brasil, um direito garantido pela Constituição Federal, é tema de debates recorrentes na sociedade. A discussão gira em torno dos limites desse benefício e questiona se a regra, criada para proteger a liberdade de culto, gera distorções e abre brechas para o enriquecimento de algumas instituições.

O benefício está previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da Constituição, que impede a União, os estados e os municípios de cobrarem impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às "finalidades essenciais" das entidades religiosas. Na prática, isso inclui impostos como IPTU, IPVA e Imposto de Renda sobre as receitas vinculadas à atividade-fim. O parágrafo 4º do mesmo artigo, no entanto, especifica que essa regra se aplica exclusivamente ao patrimônio, renda e serviços vinculados a essas finalidades.

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O que está em debate?

A polêmica central não é sobre extinguir a imunidade, mas sim sobre os limites de sua aplicação. Críticos apontam que algumas organizações expandiram suas atividades para áreas claramente comerciais, como a venda de produtos, a gestão de emissoras de rádio e televisão e investimentos em empreendimentos imobiliários. Para esse grupo, tais atividades deveriam ser tributadas como as de qualquer outra empresa.

Outro ponto de tensão é o patrimônio acumulado por líderes religiosos, levantando dúvidas se o benefício concedido ao templo deveria se estender aos bens pessoais de seus dirigentes. A fiscalização sobre a origem e o destino dos recursos arrecadados também é um tema sensível, com propostas que buscam maior transparência na prestação de contas.

Enquanto parte da sociedade pede mais rigor, no Congresso Nacional são recorrentes as propostas que buscam ampliar o alcance da imunidade. Um exemplo concreto foi a Emenda Constitucional 116/2022, que estendeu a imunidade de IPTU a imóveis alugados por templos. Outros debates frequentes no Legislativo envolvem o perdão de dívidas tributárias, como as relacionadas à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e a extensão do benefício para cobrir impostos sobre a importação de bens.

Os defensores da imunidade argumentam que as igrejas desempenham um importante papel social, oferecendo apoio a comunidades carentes com ações que muitas vezes o Estado não consegue suprir. Afirmam que a tributação poderia inviabilizar o trabalho de muitas instituições, especialmente as menores, ferindo o princípio constitucional da liberdade religiosa.

O debate está longe de um consenso e reflete uma divisão de opiniões. De um lado, a proteção à liberdade de culto e ao trabalho social. Do outro, a busca por isonomia e justiça fiscal, além da preocupação com o desvio de finalidade do benefício. É um equilíbrio delicado que a sociedade brasileira e seus representantes continuam a buscar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.