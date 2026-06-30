Viagem de sabor: 5 roteiros para um tour gastronômico em Minas

Com nove restaurantes de Minas Gerais recentemente destacados entre os melhores do Brasil em junho de 2026, a culinária do estado vive um momento de grande reconhecimento. Essa vitrine nacional serve como um convite para explorar os sabores que tornam a cozinha mineira tão especial, diretamente na fonte.

Viajar por Minas é mergulhar em uma cultura rica, onde cada cidade oferece uma experiência gastronômica única. Para quem deseja provar o que há de melhor por lá, organizamos cinco roteiros que vão do queijo premiado à cachaça artesanal, passando pela alta cozinha que reinventa tradições.

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Prepare o apetite e descubra destinos imperdíveis para um tour de sabores pelo estado.

1. Rota do Queijo na Serra da Canastra

O coração da produção do Queijo Minas Artesanal fica na região da Serra da Canastra. Cidades como São Roque de Minas e Vargem Bonita são paradas obrigatórias para visitar fazendas produtoras, acompanhar o processo de fabricação e, claro, degustar queijos frescos e maturados.

Muitos produtores abrem suas portas para turistas, oferecendo uma imersão completa. Busque por queijarias certificadas com Indicação Geográfica, que garante a autenticidade do Queijo Canastra, um patrimônio cultural brasileiro.

2. Alambiques e Cachaças em Salinas

No norte de Minas, a cidade de Salinas é conhecida como um dos principais polos de produção de cachaça artesanal de Minas Gerais. A região concentra dezenas de produtores, dos mais tradicionais aos mais modernos. O roteiro inclui visitas guiadas aos alambiques para conhecer todas as etapas de produção, do corte da cana ao envelhecimento em barris de madeira.

A experiência permite entender como o terroir e a madeira influenciam no sabor da bebida, com degustações que revelam a complexidade de uma boa cachaça mineira.

3. Alta Cozinha em Belo Horizonte e Tiradentes

Para quem busca uma gastronomia sofisticada, a capital Belo Horizonte e a histórica Tiradentes são os destinos ideais. Essas cidades concentram restaurantes renomados, onde chefs talentosos transformam ingredientes locais em pratos inovadores. É a chance de provar a cozinha mineira contemporânea, que valoriza suas raízes sem abrir mão da criatividade.

4. Doces e Tradição nas Cidades Históricas

Ouro Preto, Mariana e São João del Rei oferecem mais do que arquitetura colonial. As cidades são um paraíso para os amantes de doces. Em cada esquina é possível encontrar delícias como doce de leite cremoso, goiabada cascão, ambrosia e figo em calda. As receitas, passadas por gerações, são vendidas em compotas em pequenas lojas e fazendas da região.

5. Novos Sabores no Sul de Minas

O Sul de Minas vai além do famoso café. A região se destaca pela produção de azeites de alta qualidade, especialmente em Maria da Fé, que se destaca pelo cultivo de oliveiras. O roteiro pode combinar visitas a fazendas de café em cidades como São Lourenço com degustações de azeites premiados e queijos especiais produzidos localmente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.