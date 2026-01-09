Queijos de Minas: conheça 5 queijarias artesanais premiadas no estado

O queijo minas artesanal, reconhecido como patrimônio cultural do Brasil, tem conquistado paladares e prêmios em todo o mundo. A tradição, passada por gerações, transforma o leite cru em iguarias únicas que refletem o terroir de cada região do estado. Para quem deseja provar o que há de melhor, visitar as queijarias é uma experiência inesquecível.

De cascas rústicas a massas macias, os queijos de Minas Gerais carregam a história e o sabor de microrregiões produtoras consolidadas, como a Serra da Canastra, o Serro e o Sul de Minas. A qualidade é tão alta que muitos produtores acumulam medalhas em competições internacionais, colocando o estado no mapa global da produção queijeira.

Se você planeja uma viagem gastronômica ou simplesmente quer conhecer os melhores sabores mineiros, preparamos uma lista com cinco produtores artesanais que se destacam pela qualidade e pelos reconhecimentos que receberam. Cada um oferece uma identidade própria e vale a visita.

Conheça 5 produtores premiados

Queijo d'Alagoa-MG: localizado na cidade de Alagoa, no Sul de Minas, este produtor ficou famoso por seu queijo artesanal tipo parmesão. A maturação em altitudes elevadas confere um sabor intenso e único, que já rendeu medalhas em concursos nacionais e internacionais. É um ótimo ponto de partida para entender a diversidade mineira.

Capim Canastra: situado em São Roque de Minas, no coração da Serra da Canastra, o Capim Canastra é um dos mais premiados da região. Seu queijo de casca amarela e mofo branco natural tem sabor complexo e marcante. A produção familiar segue rigorosos padrões de qualidade, resultando em um produto reverenciado por chefs e consumidores.

Queijo do Ivair: vindo da Serra do Salitre, na região do Cerrado Mineiro, o queijo de Ivair José de Oliveira já ganhou o mundo. Com textura macia e sabor levemente adocicado, ele coleciona medalhas de ouro e super ouro no Mondial du Fromage, na França, um dos concursos mais importantes do setor. A produção é limitada e muito disputada.

Queijaria Cruzília: com mais de meio século de tradição, a queijaria de Cruzília, no Sul de Minas, combina técnica artesanal com inovação. A marca é conhecida por sua variedade de queijos, especialmente os de mofo azul, como o premiado "Santo Casamenteiro". Seus produtos são facilmente encontrados e representam a excelência da região.

Sabores do Sítio: representando a tradição da microrregião do Serro, uma das mais antigas do estado, a Sabores do Sítio produz um queijo de massa mais ácida e dessorada, com sabor característico. O trabalho da produtora Lúcia, que comanda a fazenda, já foi reconhecido em diversas competições, ajudando a preservar o modo de fazer queijo da região.

