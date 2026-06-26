7 dicas para escolher um mecânico de confiança e não cair em golpes

Levar o carro para o conserto pode gerar uma grande dor de cabeça para muitos motoristas, especialmente diante da dificuldade de encontrar profissionais qualificados. A desconfiança sobre diagnósticos, preços de peças e o valor da mão de obra é comum. No entanto, algumas práticas simples podem ajudar a escolher uma oficina mecânica de confiança e evitar cair em golpes.

Adotar uma postura preventiva é o primeiro passo para garantir um serviço de qualidade e proteger seu bolso. Antes de deixar o veículo para qualquer reparo, é fundamental seguir um roteiro de verificação que aumenta a segurança na contratação. Confira sete dicas essenciais para fazer a escolha certa.

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Peça indicações a pessoas de confiança

O bom e velho boca a boca ainda é uma das ferramentas mais eficazes. Converse com amigos, familiares ou colegas de trabalho que entendem de carros ou que já tiveram boas experiências com oficinas na sua região. Uma recomendação pessoal costuma ter um peso maior do que qualquer publicidade. Pesquise a reputação online

Use a internet a seu favor. Verifique a avaliação da oficina em plataformas como o Google Maps e redes sociais. Leia os comentários de outros clientes, prestando atenção tanto nos elogios quanto nas críticas. Sites como o Reclame Aqui também são uma fonte valiosa para checar a reputação da empresa. Verifique as especializações e certificações

Oficinas que possuem certificações, como o selo do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva), ou selos de qualidade de fabricantes demonstram um compromisso maior com a excelência. Procure saber se o local é especializado na marca do seu carro, pois isso garante que os mecânicos conhecem as particularidades do veículo. Exija um orçamento prévio e detalhado

Nunca autorize um serviço sem antes receber um orçamento formal, por escrito ou em formato digital. O documento deve discriminar todas as peças que serão trocadas, os serviços a serem executados e os custos de mão de obra. Isso evita surpresas desagradáveis na hora de pagar a conta. Comece com um serviço pequeno

Se você ainda não tem um mecânico de confiança, uma boa estratégia é testar a oficina com um serviço mais simples, como uma troca de óleo ou o alinhamento das rodas. Essa é uma forma de avaliar a qualidade do atendimento, a honestidade e a organização do local antes de confiar um reparo mais complexo e caro. Faça perguntas e peça para ver as peças

Não tenha receio de questionar o mecânico sobre o diagnóstico. Peça que ele explique o problema de forma clara e justifique a necessidade da troca de cada componente. Solicitar as peças antigas que foram substituídas é uma forma de confirmar que o serviço foi realmente executado e um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Desconfie de diagnósticos alarmistas e preços muito baixos

Fique alerta com profissionais que tentam pressioná-lo com diagnósticos catastróficos ou que oferecem preços muito abaixo da média do mercado. Ofertas que parecem boas demais para ser verdade podem esconder o uso de peças de baixa qualidade ou a cobrança de serviços extras não autorizados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.