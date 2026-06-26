Os 5 piores terremotos que já abalaram a história da humanidade

Os devastadores terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho de 2026 colocam em perspectiva a imensa força destrutiva da natureza. Foram dois sismos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, considerados entre os mais fortes a atingir o país em mais de um século. A tragédia, que já deixou pelo menos 164 mortos e centenas de feridos, serve como um lembrete sombrio de outros eventos sísmicos que marcaram a história. (Nota: os números de vítimas estão em constante atualização pelas autoridades locais.)

A história está repleta de registros de abalos sísmicos cujas consequências foram muito além dos danos materiais, alterando a demografia e a geografia de regiões inteiras. Abaixo, relembramos cinco dos terremotos mais letais já documentados, com base no número estimado de mortos.

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Os terremotos mais mortais da história

1. Shaanxi, China (1556)

Este é amplamente considerado o terremoto mais mortal de todos os tempos. Com uma magnitude estimada em 8 na escala Richter, o sismo resultou na morte de aproximadamente 830 mil pessoas. A maior parte da população local vivia em cavernas artificiais escavadas em encostas, que desabaram durante os tremores e sepultaram seus habitantes.

2. Tangshan, China (1976)

Em questão de segundos, este terremoto de magnitude 7,8 arrasou a cidade industrial de Tangshan. O número oficial de mortos divulgado pelo governo chinês foi de 242 mil, mas estimativas independentes sugerem que o total real pode ter ultrapassado a marca de 300 mil. A cidade foi quase completamente destruída, tornando-se um símbolo de catástrofe no século XX.

3. Oceano Índico e Sumatra (2004)

Um sismo submarino de magnitude 9,1, um dos mais potentes já medidos, provocou um tsunami com ondas gigantescas que atingiram as costas de 14 países, da Indonésia à África Oriental. A catástrofe matou uma estimativa de mais de 280 mil pessoas e deixou milhões de desabrigados, em um dos maiores desastres humanitários da história recente.

4. Haiyuan, China (1920)

Foi um dos desastres naturais mais devastadores do século XX. O terremoto, de magnitude estimada entre 7,8 e 8,5, ocorreu em 16 de dezembro de 1920, na província de Ningxia, causando destruição em diversas regiões do norte da China. O tremor provocou deslizamentos de terra, destruiu vilarejos inteiros e deixou cerca de 270 mil mortos, além de centenas de milhares de desabrigados.

5. Antioquia, Império Bizantino (526)

O tremor atingiu a cidade de Antioquia, então uma das maiores e mais importantes do Império Bizantino. Além da destruição causada pelo abalo, um grande incêndio agravou os danos e dificultou o resgate dos sobreviventes. Estima-se que 250 mil pessoas tenham morrido, embora os números exatos sejam incertos devido aos registros limitados da época. A tragédia teve profundas consequências para a cidade, que precisou ser amplamente reconstruída nos anos seguintes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.