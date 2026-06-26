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O trabalhador do futuro: 5 habilidades essenciais para não ficar para trás

O mercado está mudando rapidamente; veja quais competências, como inteligência emocional e pensamento crítico, serão mais valorizadas pelos empregadores

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
26/06/2026 15:28

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O trabalhador do futuro: 5 habilidades essenciais para não ficar para trás
Em um mercado de trabalho em transformação, a colaboração e as habilidades interpessoais permanecem essenciais para o sucesso profissional. crédito: Unsplash/ Mina Rad

Em meio a debates sobre a redução da jornada de trabalho e o futuro dos empregos, uma nova realidade se impõe: a tecnologia está transformando o mercado a uma velocidade sem precedentes. Funções que antes exigiam esforço repetitivo estão sendo automatizadas, e o que define um bom profissional mudou. Não se trata mais apenas de diplomas, mas de um conjunto de competências que as máquinas não conseguem replicar.

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A capacidade de se adaptar e aprender constantemente se tornou a base para qualquer carreira de sucesso. Por isso, dominar certas habilidades é fundamental para se manter relevante e competitivo. Empresas buscam cada vez mais pessoas que ofereçam um diferencial humano, que vai além da execução de tarefas.

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Inteligência emocional

Saber gerenciar as próprias emoções e entender as dos outros é crucial. Em um ambiente de trabalho colaborativo, a empatia, a comunicação eficaz e a capacidade de dar e receber feedbacks construtivos são indispensáveis. Essa competência permite construir relações mais fortes e navegar por conflitos de forma produtiva, algo que algoritmos não fazem.

Pensamento crítico

Diariamente, somos bombardeados por um volume imenso de informações. A habilidade de analisar dados, questionar fontes, identificar problemas complexos e propor soluções lógicas e criativas é altamente valorizada. O trabalhador do futuro não apenas executa, mas também pensa estrategicamente sobre o que está fazendo e como pode melhorar os processos.

Criatividade e inovação

Com a automação cuidando das tarefas previsíveis, a capacidade de pensar fora da caixa ganha destaque. A criatividade não se limita a áreas artísticas; ela se manifesta na resolução de problemas, no desenvolvimento de novos produtos e na otimização de serviços. Empresas precisam de mentes inovadoras para se manterem à frente da concorrência.

Adaptabilidade

O mercado muda, novas tecnologias surgem e modelos de negócio se transformam. A resistência à mudança é um caminho rápido para a irrelevância profissional. Ser flexível, ter disposição para aprender novas ferramentas e se ajustar a diferentes cenários e equipes é uma das habilidades mais importantes para prosperar em um ambiente dinâmico.

Alfabetização digital e de dados

Compreender o básico de tecnologia e saber interpretar dados já não é um diferencial, mas um requisito. Isso não significa que todos precisam ser programadores, mas é essencial ter familiaridade com ferramentas digitais, entender métricas básicas e usar informações para tomar decisões inteligentes. Além disso, o uso profissional de inteligência artificial deixou de ser um diferencial exclusivo de especialistas, tornando-se uma competência-chave para automatizar tarefas e apoiar decisões estratégicas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.

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