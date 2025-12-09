Assine
Profissões que a IA está criando e que você nunca imaginou existir

A inteligência artificial não está apenas eliminando empregos, mas também criando novas carreiras; conheça funções como engenheiro de prompt e especialista em ética de IA

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
09/12/2025 18:28

Profissões que IA está criando

Enquanto o debate sobre a inteligência artificial (IA) costuma focar nos empregos que podem desaparecer, uma nova realidade já se desenha no mercado de trabalho: a criação de carreiras que sequer existiam há poucos anos. A tecnologia, que avança rapidamente, não está apenas automatizando tarefas, mas também abrindo portas para funções especializadas e com alta demanda.

Essa transformação está criando um ecossistema de trabalho completamente novo, onde a colaboração entre humanos e algoritmos se torna a peça central. As novas vagas exigem uma combinação de habilidades técnicas, criatividade e pensamento crítico, mudando o perfil do profissional do futuro.

Conheça as novas profissões da IA

Uma das carreiras mais comentadas é a de engenheiro de prompt. Este profissional é o responsável por criar as instruções, ou “prompts”, que guiam a IA para gerar os melhores resultados possíveis, seja em textos, imagens ou códigos. É como um tradutor que sabe conversar com a máquina para extrair dela sua máxima capacidade.

Outra função essencial é a de curador de dados para IA. Como os sistemas de inteligência artificial aprendem a partir de grandes volumes de informação, a qualidade desses dados é fundamental. O curador seleciona, limpa e organiza essas bases, garantindo que a IA não aprenda com informações incorretas ou enviesadas.

Com o poder crescente da tecnologia, surge a necessidade do especialista em ética de IA. A função deste profissional é analisar e orientar o desenvolvimento de sistemas para que sejam justos, transparentes e não perpetuem preconceitos. Ele ajuda a garantir que os algoritmos tomem decisões responsáveis e seguras para a sociedade.

De forma complementar, o auditor de algoritmos atua como um fiscal da tecnologia. Sua tarefa é testar os sistemas de IA para encontrar falhas, vieses e comportamentos inesperados. Este trabalho é crucial para a segurança e a confiabilidade de ferramentas que impactam desde a aprovação de crédito até diagnósticos médicos.

Essas novas carreiras mostram que a interação entre humanos e máquinas será cada vez mais importante. Elas exigem habilidades que vão além da programação, como a resolução de problemas complexos e a compreensão do impacto social da tecnologia, provando que o fator humano continua sendo indispensável na era da automação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

