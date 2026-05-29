Profissões em risco: veja áreas que podem ser substituídas por robôs e IA

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A substituição de postos de trabalho por robôs e inteligência artificial (IA) deixou de ser um roteiro de ficção científica para se tornar uma realidade no mercado. A automação avança rapidamente em áreas como atendimento, logística e análise de dados, redefinindo as carreiras e exigindo novas competências dos profissionais.

Embora a automação ameace algumas funções, a tendência apontada por especialistas é a de uma integração entre humanos e IA, não uma substituição total. Essa transformação também cria novas profissões, como engenheiros de prompt e auditores de algoritmos. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, enquanto cerca de 9 milhões de empregos devem ser eliminados até 2030, espera-se a criação de 11 milhões de novas vagas impulsionadas pela tecnologia.

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Quais profissões estão mais vulneráveis?

Diversos setores já utilizam a automação para otimizar processos e reduzir custos. A tendência é que essa integração se aprofunde, tornando algumas funções menos necessárias. Entre as áreas mais afetadas estão:

Atendimento ao cliente: chatbots e assistentes virtuais são amplamente utilizados para responder dúvidas e resolver problemas simples com agilidade, operando 24 horas por dia.

Entrada e análise de dados: softwares de IA conseguem processar e organizar volumes de informação que levariam horas para um humano, identificando padrões e gerando relatórios precisos.

Operadores de caixa e telemarketing: sistemas de autoatendimento em lojas e robôs para chamadas telefônicas são cada vez mais comuns, automatizando o contato direto com o consumidor.

Transporte e logística: veículos autônomos para entregas e drones para monitoramento de estoques já são utilizados em diversos países, reduzindo oportunidades para motoristas humanos e reorganizando o setor logístico.

Trabalhos administrativos: tarefas rotineiras como agendamento de reuniões, preenchimento de formulários e organização de documentos são facilmente automatizadas.

Profissões mais resistentes à automação

Por outro lado, algumas áreas demonstram maior resiliência à automação completa, principalmente aquelas que dependem de contato humano direto, criatividade complexa e habilidades manuais especializadas. Entre elas estão profissionais da saúde, artesãos, especialistas em manutenção e reparos, e serviços que exigem alta capacidade de negociação e empatia.

Habilidades que ganham destaque

Enquanto algumas funções perdem espaço, outras habilidades se tornam mais valiosas no mercado de trabalho. A capacidade de executar tarefas que as máquinas ainda não conseguem replicar com eficiência é o grande diferencial para o profissional do futuro. As competências mais valorizadas incluem:

Pensamento crítico: a capacidade de analisar cenários complexos, interpretar dados de forma estratégica e tomar decisões continua sendo uma característica essencialmente humana.

Criatividade e originalidade: a inovação, a criação de novos produtos e a solução de problemas de maneira inédita são qualidades que a IA ainda busca imitar.

Inteligência emocional: liderança, empatia, negociação e colaboração são fundamentais em ambientes de trabalho que dependem da interação humana para prosperar.

Adaptabilidade e aprendizado: a disposição para aprender continuamente e se ajustar a novas tecnologias e ferramentas é crucial para se manter relevante no mercado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.