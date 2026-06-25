Quer ser repórter? 5 dicas para começar na carreira de jornalismo

A carreira de repórter desperta o interesse de muitas pessoas, especialmente quando grandes acontecimentos dominam o noticiário. O trabalho de apurar fatos, entrevistar fontes e contar histórias atrai quem busca uma profissão dinâmica e relevante. Mas como transformar essa admiração em uma profissão de verdade? O caminho exige dedicação, mas alguns passos práticos podem abrir as portas no mercado de trabalho.

Para quem sonha em atuar no jornalismo, seguir algumas diretrizes é fundamental para construir uma base sólida e se destacar. O primeiro passo envolve a formação, mas a jornada vai muito além da sala de aula. É preciso desenvolver habilidades específicas e, principalmente, colocar a mão na massa desde cedo.

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5 passos para iniciar na carreira de repórter

Invista na sua formação

Embora o diploma em jornalismo não seja uma exigência legal para exercer a profissão no Brasil desde 2009, a formação na área continua sendo um diferencial valorizado por muitas empresas. O curso oferece uma base teórica importante sobre ética, técnicas de apuração e história da comunicação. Além da graduação, o mercado está cada vez mais aberto a profissionais de outras áreas, como direito e economia, que trazem um conhecimento especializado. Cursos livres, workshops e certificações também são ótimas alternativas para complementar o conhecimento. Construa um portfólio desde já

Nenhum diploma supera a experiência prática. Crie um blog, um podcast ou um canal de vídeo para publicar suas próprias matérias. Escreva para o jornal da faculdade ou colabore com veículos de comunicação locais, mesmo que de forma voluntária no início. Ter um portfólio com trabalhos publicados é essencial para mostrar sua capacidade de apurar e escrever. Domine as ferramentas digitais

O repórter moderno precisa ser multimídia. Aprenda noções básicas de edição de vídeo e áudio, entenda como funcionam as redes sociais como ferramenta de apuração e distribuição de notícias e familiarize-se com os princípios de SEO (otimização para mecanismos de busca). Essas competências são um grande diferencial nos processos seletivos. Leia muito e seja curioso

Um bom jornalista é, antes de tudo, um leitor voraz. Acompanhe diferentes jornais, portais e revistas para entender as diversas abordagens sobre um mesmo fato. A curiosidade é o motor da profissão, mas deve andar junto com a responsabilidade. Estude ética jornalística e aprimore suas técnicas de apuração para garantir a precisão da informação. Questione, investigue e vá além do superficial. Essa habilidade de conectar pontos com rigor é o que gera grandes reportagens. Faça contatos e busque oportunidades

Participe de eventos, palestras e workshops da área de comunicação. Siga jornalistas que você admira nas redes sociais e interaja de forma respeitosa. Fique atento a vagas de estágio e programas de trainee, que são as principais portas de entrada nas grandes redações. Uma boa rede de contatos pode render indicações e oportunidades valiosas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.