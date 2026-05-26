Carreira de publicitário: quanto ganha, o que faz e como começar

A carreira de publicitário vai muito além de criar comerciais criativos para a televisão. Este profissional é responsável por construir a imagem de marcas, produtos e serviços, conectando-os ao público certo por meio de estratégias de comunicação que podem envolver campanhas digitais, eventos, ações em redes sociais e muito mais.

O mercado de trabalho é dinâmico e competitivo, mas oferece diversas oportunidades para quem tem criatividade, pensamento estratégico e boa capacidade de comunicação. O trabalho geralmente acontece em agências de publicidade, mas também há vagas em departamentos de marketing de empresas de todos os portes e em veículos de comunicação.

Leia Mais

O que faz um publicitário?

Dentro de uma agência, o trabalho é tipicamente dividido em departamentos, e o publicitário pode se especializar em uma ou mais áreas. As principais funções incluem:

Atendimento: é a ponte entre a agência e o cliente. Este profissional precisa entender as necessidades da empresa para, então, direcionar as demandas para as equipes internas.

Planejamento: mergulha em pesquisas de mercado e comportamento do consumidor para definir a estratégia da campanha, o público-alvo e a mensagem principal a ser transmitida.

Mídia: decide onde e quando os anúncios serão exibidos para alcançar o maior número de pessoas do público-alvo com o melhor custo-benefício. Ele negocia espaços em TV, rádio, internet e outras plataformas.

Criação: é a área que transforma as estratégias em peças publicitárias, como textos, vídeos, posts e imagens. É aqui que trabalham os redatores e os diretores de arte.

Performance/Tráfego: Responsável por gerenciar campanhas de mídia paga, como anúncios em redes sociais e buscadores, e analisar dados para otimizar os resultados.

Quanto ganha?

A remuneração na publicidade pode variar bastante, dependendo da região do país, do porte da empresa e do nível de experiência. Um profissional em início de carreira, em uma posição júnior, geralmente tem um salário que varia de R$ 2.500 a R$ 4.200. Os valores são referentes a 2026 e podem sofrer alterações.

Com mais experiência, no nível pleno, os valores sobem para uma faixa entre R$ 5.000 e R$ 9.000. Já os profissionais sêniores, como diretores de criação ou de contas, podem ter salários na faixa de R$ 10.000 a R$ 20.000 ou mais.

É fundamental considerar a variação regional. Em grandes centros como São Paulo, os salários podem ser de 30% a 50% superiores à média nacional, enquanto cidades do interior ou menores tendem a oferecer remunerações mais baixas.

Como começar na carreira

O caminho mais tradicional para se tornar publicitário é a graduação em Publicidade e Propaganda ou Comunicação Social. Cursos como Marketing, Design e Relações Públicas também abrem portas para o setor, especialmente em áreas mais específicas.

Além da formação acadêmica, construir um portfólio com projetos e buscar estágios durante a faculdade são passos fundamentais para entrar no mercado. Habilidades digitais, como análise de dados (analytics), SEO, gestão de tráfego pago e o uso de inteligência artificial aplicada ao marketing, são diferenciais importantes para o sucesso na profissão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.