Seguro cibernético: como funciona e por que sua empresa pode precisar
Proteger-se de ataques hacker virou uma necessidade; entenda o que essa modalidade de seguro cobre e quanto custa para proteger seu negócio
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A ameaça digital é real e pode causar prejuízos financeiros e operacionais gigantescos em empresas. Nesse cenário, o seguro cibernético deixa de ser um luxo e se torna uma ferramenta estratégica para a continuidade dos negócios.
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Diferente de um antivírus ou de um firewall, que são medidas preventivas, essa modalidade de seguro atua para remediar os danos quando a invasão já aconteceu. Ele funciona como uma rede de segurança financeira, cobrindo uma ampla gama de perdas que um ataque pode gerar.
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O que o seguro cibernético cobre?
As apólices são personalizadas de acordo com o perfil de cada empresa, mas geralmente incluem coberturas essenciais para a recuperação do negócio. A proteção vai muito além de apenas ressarcir valores roubados, focando na retomada das atividades o mais rápido possível.
As principais garantias costumam envolver:
Resposta a incidentes: custos para contratar especialistas em TI para investigar o ataque, conter a ameaça e restaurar os sistemas e dados da empresa.
Extorsão digital: cobertura para despesas de negociação e até para o pagamento de resgate em casos de ransomware (softwares maliciosos), quando os criminosos sequestram os dados da companhia, embora essa cobertura seja controversa e nem sempre disponível, devido a questões éticas e legais sobre financiar atividades criminosas.
Lucros cessantes: indenização pela perda de receita líquida durante o período em que a empresa ficou com suas operações paralisadas ou prejudicadas devido ao ataque.
Responsabilidade por dados: cobre custos de defesa em processos judiciais, acordos e multas relacionadas ao vazamento de dados de terceiros, incluindo sanções da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Gestão de crise: inclui despesas com assessoria de imprensa e comunicação para gerenciar os danos à reputação da marca após um incidente se tornar público.
Qual o valor de um seguro como este?
O custo de uma apólice cibernética não é fixo e varia drasticamente conforme o risco de cada empresa. As seguradoras analisam uma série de fatores para calcular o valor do prêmio, que é o pagamento feito pelo segurado.
Entre os principais pontos avaliados estão o faturamento anual, o setor de atuação, o volume de dados sensíveis que a empresa armazena e, principalmente, as medidas de segurança digital que ela já adota. Companhias que investem em firewalls robustos, sistemas de backup e treinamento de funcionários tendem a pagar menos, pois são consideradas de menor risco.
Para dar um parâmetro, pequenas e médias empresas podem encontrar apólices que variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil anuais, enquanto grandes corporações podem pagar centenas de milhares de reais, dependendo do nível de exposição e das coberturas contratadas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.