A indústria têxtil em MG: conheça a força do setor no estado
Da moda autoral às grandes confecções, Minas Gerais é um polo de produção têxtil; veja os números e a importância do setor para a economia local
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A indústria têxtil de Minas Gerais reafirma sua posição em 2026 como um dos pilares da economia do estado. Com uma cadeia produtiva diversificada e polos especializados que movimentam o interior, o setor é fundamental para a geração de milhares de empregos e para a projeção da moda mineira em todo o Brasil.
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Minas Gerais é um dos principais polos têxteis do Brasil, ao lado de potências como São Paulo e Santa Catarina. O setor é responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) industrial mineiro e emprega diretamente dezenas de milhares de pessoas, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).
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A produção mineira se destaca pela diversidade. O estado é uma referência nacional em vários segmentos, como malharia, moda íntima, jeanswear e artigos de cama, mesa e banho. Essa variedade garante a competitividade das empresas locais tanto no mercado interno quanto no exterior.
Polos produtivos fortalecem o interior
A força da indústria têxtil mineira não se concentra apenas na capital. Pelo contrário, está distribuída em polos especializados que movimentam a economia de cidades do interior. Cada região desenvolveu uma vocação específica, criando ecossistemas de produção, inovação e comércio.
Entre os principais polos, destacam-se:
Juruaia: conhecida como a capital da lingerie, a cidade concentra centenas de confecções especializadas em moda íntima, atraindo compradores de todo o país.
Divinópolis: é um dos maiores polos de confecção do Brasil, com forte atuação na moda casual, autoral e infantil, sendo um importante centro de distribuição.
Borda da Mata: consolidou-se como um polo de pijamas e moda noite, com mais de 200 empresas que abastecem o mercado nacional.
Monte Sião: famosa como a capital nacional do tricô, a cidade atrai turistas e lojistas em busca de peças de malha de alta qualidade, especialmente durante o inverno.
Jacutinga: reconhecida como um polo de malharias, a cidade também se destaca pela produção e comercialização de peças de tricô, movimentando a economia local com mais de mil pequenas e médias empresas.
Essa pulverização geográfica fortalece as economias locais e cria oportunidades fora dos grandes centros urbanos. Olhando para o futuro, o setor têxtil mineiro continua a se adaptar, com foco em inovação e sustentabilidade para manter sua competitividade e relevância no cenário nacional.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.