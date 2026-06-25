Passaporte de emergência: saiba em quais casos você pode solicitar o seu

Uma viagem internacional marcada por um imprevisto não precisa ser cancelada. Para situações urgentes e que não puderam ser previstas, a Polícia Federal oferece o passaporte de emergência, um documento emitido em prazo reduzido para garantir que o cidadão possa deixar o país.

Diferente do passaporte comum, cujo prazo regular é de 6 dias úteis, a versão de emergência é entregue em até 24 horas. No entanto, a solicitação só é aprovada após uma análise criteriosa da PF, que verifica se o motivo se enquadra nas regras estabelecidas.

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Quem pode solicitar o passaporte de emergência?

Atualmente, a Polícia Federal aceita diversos motivos para emissão do passaporte de emergência, incluindo viagens de turismo de última hora, desde que devidamente comprovadas. A emissão é restrita a circunstâncias inesperadas e que exigem a presença do viajante em outro país de forma imediata.

Os motivos aceitos pela Polícia Federal incluem:

Catástrofes naturais: necessidade de auxílio em locais afetados.

Conflitos armados: situações que exigem a saída ou entrada em zonas de risco.

Viagem por motivo de saúde: tratamento médico urgente do solicitante, do cônjuge ou de um parente de até segundo grau.

Proteção do patrimônio: casos em que o cidadão precisa viajar para evitar prejuízos financeiros graves e inesperados.

Necessidades do trabalho: convocação profissional de última hora que não pôde ser planejada.

Ajuda humanitária: participação em missões de caráter social e voluntário.

Outras situações imprevistas, desde que devidamente comprovadas, também podem ser consideradas pela autoridade policial no momento do atendimento.

Como fazer o pedido?

O processo é diferente do pedido comum. O interessado deve ir a um posto de atendimento da Polícia Federal com toda a documentação que comprove a emergência, como laudos médicos, bilhetes aéreos, cartas de trabalho ou comunicados oficiais.

No local, um oficial avaliará os documentos e a justificativa. Se o pedido for aprovado, o solicitante preencherá o formulário e fará o pagamento da taxa. É importante notar que o passaporte de emergência tem validade de apenas um ano e não é aceito em todos os países.

O custo do documento de emergência é de R$ 334,42, valor que corresponde à taxa comum (R$ 257,25) mais uma taxa adicional de urgência de R$ 77,17. A comprovação da urgência é o fator decisivo para a emissão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.