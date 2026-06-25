O destino judicial de autores de crimes com transtornos mentais em Minas Gerais

Casos de crimes graves envolvendo pessoas com transtornos mentais frequentemente levantam questionamentos sobre como a legislação brasileira trata indivíduos que, no momento do ato, não tinham plena capacidade de compreender suas ações. Em Minas Gerais, assim como no restante do país, esses casos são analisados pelo sistema de Justiça com base em avaliações psiquiátricas e periciais.

Quando uma perícia conclui que a pessoa era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento em razão de doença mental, ela pode ser considerada inimputável, conforme prevê o Código Penal. Nesses casos, o juiz pode substituir a pena tradicional pela chamada medida de segurança.

A medida de segurança tem como finalidade o tratamento do indivíduo e a proteção da sociedade. Sua aplicação depende de decisão judicial e pode envolver internação ou tratamento ambulatorial, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

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Como funciona a transição em Minas Gerais?

Historicamente, muitas dessas medidas foram cumpridas em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs), instituições vinculadas ao sistema de Justiça destinadas ao acompanhamento de pessoas consideradas inimputáveis ou semi-imputáveis. Em Minas Gerais, uma das principais referências nessa área foi o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Jorge Vaz, em Barbacena.

Diferentemente de uma pena criminal com duração previamente estabelecida, a medida de segurança está condicionada a avaliações periódicas previstas na legislação. A manutenção, substituição ou extinção da medida depende de laudos técnicos e de decisão judicial que analisa a evolução clínica da pessoa e os requisitos legais aplicáveis.

Nos últimos anos, o modelo de atendimento passou a ser alvo de mudanças em âmbito nacional. A Resolução nº 487, de 2023, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabeleceu diretrizes para a substituição gradual do modelo centrado nos hospitais de custódia por alternativas integradas à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde (SUS).

A implementação dessas mudanças ocorre de forma gradual e envolve desafios relacionados à estrutura da rede pública de saúde mental, à articulação entre os sistemas de Justiça e Saúde e ao acompanhamento das pessoas submetidas a medidas de segurança. O objetivo da política é ampliar o acesso ao cuidado em saúde mental e promover estratégias de reintegração social, observadas as determinações judiciais e as necessidades de cada caso.

O debate sobre o tema permanece em curso e envolve especialistas das áreas jurídica, psiquiátrica e de direitos humanos, que discutem formas de conciliar o tratamento adequado das pessoas com transtornos mentais, a garantia de direitos e a proteção da sociedade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.