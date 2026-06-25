Protocolo de confronto: entenda quando a polícia pode usar a força letal

Ações policiais que resultam em confronto e morte geram um debate complexo e recorrente na sociedade sobre os limites da atuação das forças de segurança. A questão central é: em quais circunstâncias um agente pode usar a força letal? A resposta está em protocolos rígidos e na legislação brasileira, que tratam o disparo como o último recurso em uma situação de extremo risco.

A lei autoriza o uso da força por policiais em duas situações principais: legítima defesa (própria ou de terceiros) e estrito cumprimento do dever legal. Em ambos os casos, a ação deve ser proporcional à ameaça. Isso significa que a força letal só é permitida para conter um perigo iminente e real de morte ou lesão grave a outra pessoa, incluindo o próprio policial.

Leia Mais

O que diz a legislação brasileira

O Código Penal brasileiro não possui um artigo específico que autorize o “tiro para matar”, mas ampara a ação policial em excludentes de ilicitude. A legítima defesa, prevista no artigo 25, permite repelir uma agressão injusta e atual, usando os meios necessários de forma moderada. Já o estrito cumprimento do dever legal, no artigo 23, isenta de crime o agente que age conforme a lei.

Na prática, isso exige que o policial avalie o cenário e determine se existe uma ameaça concreta. A simples fuga de um suspeito, por exemplo, não justifica o uso de arma de fogo. A decisão de atirar deve ser baseada na necessidade de neutralizar um risco imediato e inevitável de outra forma.

Uso progressivo da força

As corporações policiais treinam seus agentes com base no princípio do uso progressivo da força, uma escala que orienta a resposta a cada nível de ameaça. O objetivo é resolver a situação com o menor nível de força possível, sempre priorizando a preservação da vida. A escala geralmente segue estes passos:

Presença policial: a simples chegada da viatura ou dos agentes pode ser suficiente para cessar a ação criminosa.

Verbalização: ordens claras e diretas para que o suspeito colabore.

Controle de contato: uso de técnicas de imobilização e controle físico.

Tecnologias não letais: emprego de equipamentos como gás de pimenta, spray incapacitante ou armas de choque.

Força letal: o uso da arma de fogo, acionado apenas quando todos os outros níveis falharam ou são insuficientes para conter a ameaça de morte iminente.

Toda ocorrência que resulta em morte por intervenção policial é obrigatoriamente investigada. Um inquérito é aberto para apurar se os protocolos foram seguidos e se o uso da força foi legítimo e proporcional à ameaça apresentada. A perícia no local e a análise das circunstâncias são fundamentais para determinar a legalidade da ação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.