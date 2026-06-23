O que é legítima defesa? Entenda os limites definidos pela lei
Saiba quando uma ação é considerada legal e quando pode se tornar um crime de excesso
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O que a lei brasileira define como legítima defesa? Prevista no artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é uma causa de exclusão de ilicitude, ou seja, uma ação que, embora pareça um crime, não é punida por ter sido praticada para proteger um direito.
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Para que uma atitude seja enquadrada como legítima defesa, é preciso que todos os requisitos legais estejam presentes. A lei estabelece que a pessoa deve estar reagindo a uma agressão injusta, que pode ser atual (acontecendo no momento) ou iminente (prestes a acontecer). Além disso, a defesa pode ser de um direito próprio ou de outra pessoa.
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O ponto mais crucial, e que gera mais debate, é a necessidade do uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão. Isso significa que a reação precisa ser proporcional ao ataque sofrido. O objetivo é unicamente fazer cessar a agressão, e não punir o agressor. A análise considera os recursos disponíveis no momento da ação.
Quando a defesa se torna crime?
A linha que separa a legítima defesa do crime é o excesso. Quando a pessoa, mesmo agindo para se defender, ultrapassa os limites da moderação, ela pode responder criminalmente. Esse excesso ocorre, por exemplo, se a reação continua mesmo depois que a agressão já terminou ou se a força utilizada é claramente desproporcional ao perigo.
Imagine que alguém é ameaçado com um empurrão e reage com múltiplos disparos de arma de fogo. Nesse cenário, é provável que a Justiça entenda que houve um excesso punível. A pessoa que se excedeu pode ser responsabilizada pelo crime correspondente à sua ação, como lesão corporal ou homicídio.
Cada caso é analisado individualmente pelas autoridades policiais e pelo Poder Judiciário. Uma investigação detalhada apura todas as circunstâncias para determinar se a reação foi, de fato, uma legítima defesa ou se houve um excesso. A avaliação leva em conta o local, o momento da ação, os meios disponíveis para a defesa e a intensidade da agressão inicial.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.