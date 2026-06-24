DAS do MEI: o guia completo para pagar seu imposto sem erros

Todo Microempreendedor Individual (MEI) tem um compromisso mensal fixo: o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Com vencimento sempre no dia 20 de cada mês — quando a data cai em fim de semana ou feriado, o pagamento é prorrogado para o próximo dia útil —, a guia unifica os impostos devidos e garante a regularidade do negócio, além de dar acesso a benefícios previdenciários como aposentadoria e auxílio-doença.

Manter o pagamento em dia é fundamental para evitar multas, juros e o risco de ter o CNPJ cancelado. O processo para gerar e pagar o boleto é simples e pode ser feito totalmente pela internet, garantindo que o empreendedor resolva sua obrigação em poucos minutos.

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Qual o valor do DAS MEI em 2026?

O valor do DAS é reajustado anualmente com base no salário mínimo. Para 2026, os valores mensais variam conforme a atividade do MEI: R$ 82,05 para Comércio e Indústria (INSS + ICMS); R$ 86,05 para Prestação de Serviços (INSS + ISS); e R$ 87,05 para Comércio e Serviços (INSS + ICMS + ISS).

Como emitir a guia do DAS MEI?

A emissão do boleto é realizada de forma centralizada pelo governo federal, através do Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual (PGMEI). O passo a passo é rápido e intuitivo, confira:

Acesse o Portal do Simples Nacional e procure pela opção do PGMEI. Informe o CNPJ da sua empresa e clique em "Continuar". No menu principal, escolha a opção "Emitir Guia de Pagamento (DAS)". Selecione o ano-calendário desejado e, em seguida, o mês para o qual deseja gerar a guia. Após selecionar o mês, o sistema mostrará os detalhes do valor. Clique em "Apurar/Gerar DAS" para que o documento seja criado em formato PDF, pronto para pagamento ou impressão.

Quais são as formas de pagamento?

Após gerar o documento, o MEI pode escolher entre diversas opções para quitar o débito. A modernização dos sistemas bancários tornou o processo ainda mais prático e acessível, dispensando a necessidade de ir a uma agência física.

Pagamento com Pix: a guia gerada já vem com um QR Code, que pode ser lido pelo aplicativo de qualquer banco.

Débito automático: é possível cadastrar o pagamento recorrente diretamente no Portal do Simples Nacional. A opção está disponível para clientes de bancos conveniados.

Pagamento online: o boleto possui um código de barras que pode ser copiado e colado no aplicativo ou site do seu banco para pagamento.

Boleto bancário: quem preferir pode imprimir a guia e pagá-la em casas lotéricas, agências bancárias ou caixas eletrônicos.

E se o pagamento estiver atrasado?

Perder o prazo de vencimento gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor total, além de juros calculados com base na taxa Selic. Para regularizar a situação, é preciso emitir uma nova guia, já com os valores atualizados. O processo é o mesmo, feito pelo portal PGMEI, mas ao selecionar um mês vencido, o sistema calculará automaticamente os encargos.

Para quem acumulou vários meses em aberto, o governo federal permite o parcelamento dos débitos. A solicitação também é feita online, através do portal do Simples Nacional, e permite dividir a dívida em até 60 meses, desde que o valor mínimo de cada parcela seja de R$ 50.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.