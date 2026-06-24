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DAS do MEI: o guia completo para pagar seu imposto sem erros

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional vence todo dia 20; veja o passo a passo para emitir a guia, as formas de pagamento e como parcelar débitos.

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
24/06/2026 17:47

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DAS do MEI: o guia completo para pagar seu imposto sem erros
Empreendedor individual gerencia suas obrigações financeiras, como o DAS, de forma digital e eficiente. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Todo Microempreendedor Individual (MEI) tem um compromisso mensal fixo: o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Com vencimento sempre no dia 20 de cada mês — quando a data cai em fim de semana ou feriado, o pagamento é prorrogado para o próximo dia útil —, a guia unifica os impostos devidos e garante a regularidade do negócio, além de dar acesso a benefícios previdenciários como aposentadoria e auxílio-doença.

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Manter o pagamento em dia é fundamental para evitar multas, juros e o risco de ter o CNPJ cancelado. O processo para gerar e pagar o boleto é simples e pode ser feito totalmente pela internet, garantindo que o empreendedor resolva sua obrigação em poucos minutos.

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Qual o valor do DAS MEI em 2026?

O valor do DAS é reajustado anualmente com base no salário mínimo. Para 2026, os valores mensais variam conforme a atividade do MEI: R$ 82,05 para Comércio e Indústria (INSS + ICMS); R$ 86,05 para Prestação de Serviços (INSS + ISS); e R$ 87,05 para Comércio e Serviços (INSS + ICMS + ISS).

Como emitir a guia do DAS MEI?

A emissão do boleto é realizada de forma centralizada pelo governo federal, através do Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual (PGMEI). O passo a passo é rápido e intuitivo, confira:

  1. Acesse o Portal do Simples Nacional e procure pela opção do PGMEI.

  2. Informe o CNPJ da sua empresa e clique em "Continuar".

  3. No menu principal, escolha a opção "Emitir Guia de Pagamento (DAS)".

  4. Selecione o ano-calendário desejado e, em seguida, o mês para o qual deseja gerar a guia.

  5. Após selecionar o mês, o sistema mostrará os detalhes do valor. Clique em "Apurar/Gerar DAS" para que o documento seja criado em formato PDF, pronto para pagamento ou impressão.

Quais são as formas de pagamento?

Após gerar o documento, o MEI pode escolher entre diversas opções para quitar o débito. A modernização dos sistemas bancários tornou o processo ainda mais prático e acessível, dispensando a necessidade de ir a uma agência física.

  • Pagamento com Pix: a guia gerada já vem com um QR Code, que pode ser lido pelo aplicativo de qualquer banco.

  • Débito automático: é possível cadastrar o pagamento recorrente diretamente no Portal do Simples Nacional. A opção está disponível para clientes de bancos conveniados.

  • Pagamento online: o boleto possui um código de barras que pode ser copiado e colado no aplicativo ou site do seu banco para pagamento.

  • Boleto bancário: quem preferir pode imprimir a guia e pagá-la em casas lotéricas, agências bancárias ou caixas eletrônicos.

E se o pagamento estiver atrasado?

Perder o prazo de vencimento gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor total, além de juros calculados com base na taxa Selic. Para regularizar a situação, é preciso emitir uma nova guia, já com os valores atualizados. O processo é o mesmo, feito pelo portal PGMEI, mas ao selecionar um mês vencido, o sistema calculará automaticamente os encargos.

Para quem acumulou vários meses em aberto, o governo federal permite o parcelamento dos débitos. A solicitação também é feita online, através do portal do Simples Nacional, e permite dividir a dívida em até 60 meses, desde que o valor mínimo de cada parcela seja de R$ 50.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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