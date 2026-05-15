MEI: como pagar o INSS em dia e planejar sua aposentadoria passo a passo

Para o Microempreendedor Individual (MEI), garantir uma aposentadoria por meio do pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é essencial. Manter essa contribuição em dia é o que assegura o acesso a direitos importantes não só no futuro, mas no presente também, como auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez.

O valor pago na guia DAS já inclui a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que corresponde a 5% do salário mínimo vigente. Ao realizar o pagamento, o MEI acumula tempo de contribuição para se aposentar por idade, sendo 62 anos para mulheres e 65 para homens, além de 15 e 20 anos de contribuição, respectivamente. A contribuição padrão dá direito a uma aposentadoria no valor de um salário mínimo.

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Passo a passo para pagar o INSS como MEI

A organização é a chave para não se perder nas obrigações mensais. Emitir e pagar a guia DAS, que vence todo dia 20, é um processo rápido e pode ser feito inteiramente on-line. Veja como é simples manter suas contribuições em dia e planejar seu futuro.

Acesse o Portal do Empreendedor ou o site do Simples Nacional e procure pela opção "PGMEI" (Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual). Informe o CNPJ da sua empresa. Clique em “Emitir Guia de Pagamento (DAS)” e, na tela seguinte, selecione o ano-calendário correspondente. Escolha o mês para o qual deseja gerar o boleto. O sistema mostrará os meses em aberto e os já quitados. Após selecionar o mês, clique em “Apurar/Gerar DAS”, onde o sistema criará o documento em formato PDF, pronto para ser salvo ou impresso. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou por meio do aplicativo do seu banco, utilizando o código de barras ou a opção de pagamento via Pix.

Para facilitar a rotina, uma dica é ativar o débito automático, disponível no mesmo portal de emissão da guia. Assim, você evita esquecimentos e garante que seus direitos previdenciários estejam sempre protegidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata