'Meu MEI Digital': o guia completo para usar o novo aplicativo do governo

Em janeiro de 2026, o governo federal lançou o aplicativo 'Meu MEI Digital', uma nova ferramenta oficial que promete centralizar a gestão do Microempreendedor Individual (MEI) na palma da mão. A iniciativa, parte do programa 'MEI em Ação', foi desenvolvida em parceria com Sebrae, Receita Federal e Serpro. Disponível para Android e iOS, a plataforma unifica serviços essenciais, como o pagamento de impostos e a emissão de notas fiscais, que antes estavam espalhados por diferentes portais. O objetivo é simplificar a rotina burocrática dos mais de 16 milhões de MEIs ativos no país, oferecendo um canal único e seguro.

A ferramenta surge em um momento estratégico, já que a organização financeira e fiscal se tornou ainda mais importante para os microempreendedores. Manter as obrigações em dia é fundamental para evitar a exclusão do regime do Simples Nacional e garantir os benefícios previdenciários.

Como baixar e acessar o app

Para começar a usar, basta procurar por 'Meu MEI Digital' na Google Play Store (Android) ou na App Store (iOS) e fazer o download gratuito. Utilizar o canal oficial é fundamental para se proteger contra golpes. O acesso à plataforma é realizado com os dados da conta Gov.br, sendo necessário ter nível de segurança prata ou ouro para utilizar todas as funcionalidades. Essa verificação garante que apenas o titular do CNPJ possa gerenciar as informações da empresa.

Principais funcionalidades na prática

O aplicativo foi desenhado para resolver as principais demandas do dia a dia do MEI. As funções são apresentadas de forma clara e intuitiva, permitindo que mesmo quem não tem muita familiaridade com tecnologia consiga usar. Abaixo, confira o que você pode fazer diretamente pelo celular:

Pagamento do DAS: pelo app, é possível gerar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que é a guia mensal de impostos. O sistema permite visualizar boletos em aberto, copiar o código de barras para pagamento no aplicativo do banco ou quitar o débito diretamente via Pix. O vencimento ocorre sempre no dia 20 de cada mês.

Emissão de Nota Fiscal: uma das grandes vantagens é a emissão simplificada da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e). O processo é intuitivo, permitindo que o MEI preencha os dados do serviço prestado e do cliente para gerar o documento fiscal válido em todo o território nacional.

Consulta de informações: a ferramenta funciona como um painel de controle do CNPJ. O usuário pode consultar rapidamente a situação cadastral, verificar se existem pendências fiscais e emitir o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), documento que comprova o registro da empresa.

Declaração Anual: outra obrigação facilitada é a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). Pelo aplicativo, o MEI informa o faturamento bruto do ano anterior e envia a declaração, cumprindo uma exigência legal para se manter regular. O prazo geralmente termina em 31 de maio de cada ano.

Assistente virtual e outros serviços: o app conta com a 'Meire', uma assistente virtual com inteligência artificial para tirar dúvidas. Além disso, a plataforma integra acesso a outros programas governamentais, como a linha de crédito ProCred 360 e o Cartão MEI.

