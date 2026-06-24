5 mercados em Belo Horizonte para visitar além do Central

Falar de mercados em Belo Horizonte é quase sinônimo de pensar no Mercado Central. Embora seja um ponto turístico icônico e indispensável, a capital mineira reserva outras joias para quem busca produtos frescos, gastronomia local e experiências autênticas. Esses espaços alternativos combinam tradição e modernidade, oferecendo um mergulho profundo na cultura da cidade.

Explorar esses outros mercados é descobrir novas facetas de BH, encontrar produtos exclusivos e vivenciar o dia a dia dos moradores. Cada um tem uma identidade própria, desde o ambiente descolado e revitalizado até o foco na agricultura familiar. Conheça cinco opções que valem a visita e que vão além do roteiro tradicional.

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Mercado Novo

Localizado no Centro, o Mercado Novo passou por uma revitalização que o transformou em um dos pontos mais badalados da cidade. Seus corredores mantêm lojas tradicionais de consertos e produtos diversos, mas agora dividem espaço com bares, restaurantes, ateliês criativos e cervejarias artesanais.

O ambiente une o charme de um prédio antigo com a energia de um público jovem. É o lugar ideal para um happy hour no fim da tarde, onde é possível provar petiscos inovadores enquanto se explora lojas de design, arte e moda independente.

Mercado Distrital do Cruzeiro

Para quem busca uma experiência mais tradicional, o Mercado Distrital do Cruzeiro é a escolha certa. Conhecido pela boa oferta de carnes, queijos, frutas e hortaliças frescas, o espaço atrai tanto moradores em busca de ingredientes para o dia a dia quanto chefs de cozinha renomados.

Os bares do mercado são um capítulo à parte, conhecidos por servirem clássicos da culinária de boteco mineira. O espaço também recebe feiras de artesanato, shows e eventos culturais, consolidando-se como um dos principais pontos de lazer e gastronomia da região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Mercado de Origem

O Mercado de Origem é um dos mais novos polos de gastronomia, cultura e entretenimento de Belo Horizonte, localizado no bairro Olhos d’Água. Inaugurado em 2024, o espaço foi concebido para valorizar a produção mineira, especialmente a agricultura familiar, reunindo lojas, restaurantes, empórios, cervejarias artesanais, produtos típicos e atrações culturais em um ambiente moderno e voltado para a experiência do visitante.

Além de promover os sabores e tradições de Minas Gerais, o Mercado de Origem busca conectar produtores e consumidores, fortalecendo a economia local e incentivando o consumo de produtos artesanais e de origem certificada.

Feira dos Produtores

O Feira dos Produtores é um dos mercados mais tradicionais de Belo Horizonte, localizado no bairro Cidade Nova. Fundada na década de 1950 por produtores rurais que comercializavam hortifrutigranjeiros diretamente ao consumidor, a feira tornou-se uma referência na capital mineira pela qualidade de seus produtos e pela valorização da cultura gastronômica de Minas Gerais.

Atualmente, o espaço reúne mais de uma centena de lojas e oferece uma ampla variedade de produtos, como frutas, verduras, queijos, carnes, bebidas, doces, além de bares, restaurantes e outros serviços.

A FECOPE (Feira Coberta do Padre Eustáquio)

O espaço reúne diversos tipos de comércio, como hortifrúti, laticínios, açougues, vestuário, produtos de limpeza e artesanato, além de serviços e opções gastronômicas que valorizam a culinária mineira. Mais recentemente, a FECOPE também vem passando por processos de revitalização, com a realização de feiras culturais e eventos aos fins de semana, reforçando seu papel como ponto de encontro da comunidade.

A FECOPE (Feira Coberta do Padre Eustáquio) é um tradicional espaço comercial e cultural de Belo Horizonte, localizado no bairro Padre Eustáquio. Criada originalmente como feira permanente na década de 1970, ela passou por reformas e foi reaberta em 2008, consolidando-se como um ponto de convivência da região Noroeste da cidade.

O espaço reúne diversos tipos de comércio, como hortifrúti, laticínios, açougues, vestuário, produtos de limpeza e artesanato, além de serviços e opções gastronômicas que valorizam a culinária mineira. Mais recentemente, a FECOPE também vem passando por processos de revitalização, com a realização de feiras culturais e eventos aos fins de semana, reforçando seu papel como ponto de encontro da comunidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.