Assine
overlay
Início Trends
Gastronomia

Dieta para endometriose: 10 alimentos que ajudam a aliviar as dores

A alimentação pode ser uma grande aliada no controle dos sintomas; veja o que incluir no cardápio para reduzir a inflamação no corpo

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
24/06/2026 16:33

compartilhe

SIGA
×
Dieta para endometriose: 10 alimentos que ajudam a aliviar as dores
Peixes, vegetais e especiarias como a cúrcuma são pilares da dieta anti-inflamatória para o manejo da endometriose. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Para quem convive com a endometriose, encontrar maneiras de aliviar as dores e o desconforto é uma busca constante. Uma alimentação estratégica pode ser uma poderosa aliada nesse processo, ajudando a controlar a inflamação crônica que agrava os sintomas da doença. A chave é focar em alimentos que combatem a inflamação e evitar aqueles que podem intensificá-la.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O objetivo de uma dieta para endometriose é diminuir a produção de prostaglandinas inflamatórias, substâncias que contribuem para as cólicas intensas. Além disso, busca-se regular os níveis de estrogênio, hormônio que estimula o crescimento do tecido endometrial fora do útero. Uma dieta rica em fibras, antioxidantes e gorduras saudáveis é o caminho.

Leia Mais

Adotar essas mudanças não significa seguir um cardápio restritivo, mas sim fazer escolhas mais conscientes no dia a dia. Incluir ingredientes frescos e naturais pode fazer uma diferença significativa na qualidade de vida. É fundamental, no entanto, que o acompanhamento de um médico ou nutricionista seja realizado para a criação de um plano alimentar individualizado.

10 alimentos para incluir na dieta

  1. Peixes gordos: salmão, sardinha e atum são excelentes fontes de ômega-3, um ácido graxo com potente efeito anti-inflamatório que ajuda a diminuir as cólicas.

  2. Folhas verde-escuras: espinafre, couve e rúcula são ricos em fibras, vitaminas e minerais. As fibras ajudam o corpo a eliminar o excesso de estrogênio.

  3. Frutas vermelhas: morango, mirtilo e amora contêm antioxidantes chamados antocianinas, que combatem o estresse oxidativo e a inflamação no corpo.

  4. Brócolis e couve-flor: vegetais crucíferos auxiliam o fígado a metabolizar o estrogênio de forma mais eficiente, contribuindo para o equilíbrio hormonal.

  5. Sementes de linhaça e chia: além de serem ricas em ômega-3 de origem vegetal, essas sementes são ótimas fontes de fibra, essenciais para a saúde intestinal.

  6. Azeite de oliva extravirgem: uma gordura saudável com propriedades anti-inflamatórias. Use para temperar saladas e finalizar pratos, evitando aquecê-lo em excesso.

  7. Cúrcuma: também conhecida como açafrão-da-terra, contém curcumina, um composto bioativo que bloqueia moléculas inflamatórias e alivia a dor.

  8. Gengibre: muito utilizado para combater náuseas, o gengibre também possui forte ação anti-inflamatória, sendo um ótimo aliado contra as dores da endometriose.

  9. Nozes e amêndoa: fontes de gorduras boas, fibras e antioxidantes, ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e a reduzir a inflamação geral do organismo.

  10. Abacate: rico em gorduras monoinsaturadas, fibras e potássio, o abacate contribui para a saúde hormonal e possui efeito anti-inflamatório.

É importante ressaltar que a alimentação é uma terapia complementar e não substitui o tratamento médico convencional. As mudanças na dieta devem ser feitas em conjunto com o acompanhamento profissional para garantir o manejo adequado da doença.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay