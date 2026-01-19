Combata a inflamação naturalmente com estes cinco alimentos essenciais

A inflamação no corpo é um processo natural de defesa, mas quando se torna constante pode estar ligada ao surgimento de diversas doenças crônicas. Nos últimos anos, pesquisas têm apontado que a alimentação exerce papel direto nesse processo. Alguns alimentos ganham destaque por apresentar compostos que auxiliam na modulação da resposta inflamatória, contribuindo para um organismo mais equilibrado.

Em 2025, médicos e nutricionistas seguem reforçando a ideia de que não se trata de um único alimento “milagroso”, mas de um padrão alimentar mais saudável. Dentro desse cenário, certos itens aparecem com frequência em estudos e orientações profissionais por conter antioxidantes, gorduras saudáveis, fibras e substâncias bioativas associadas à redução de marcadores inflamatórios no organismo.

Alimentos anti-inflamatórios: o que mostram as pesquisas?

Estudos clínicos e observacionais indicam que o consumo regular de frutas, vegetais, gorduras boas e grãos integrais pode interferir em vias inflamatórias. Compostos como ômega-3, polifenóis, vitaminas e minerais participam desse processo de forma complementar.

De maneira geral, esses alimentos atuam em diferentes frentes: redução do estresse oxidativo, melhora da circulação, impacto positivo na flora intestinal e auxílio no controle de peso. A seguir, são apresentados cinco alimentos frequentemente citados em pesquisas e relatórios científicos por apresentarem potencial anti-inflamatório.

Especiarias como cúrcuma e gengibre concentram compostos bioativos estudados por seu efeito modulador da inflamação – depositphotos.com / monticello

1. Peixes ricos em ômega-3

Peixes de água fria, como salmão, sardinha e cavala, são conhecidos pela alta concentração de ácidos graxos ômega-3. Essas gorduras insaturadas estão associadas à diminuição de substâncias inflamatórias no sangue, como algumas citocinas. Relatórios científicos descrevem que o consumo frequente desses peixes pode colaborar para a saúde cardiovascular e articular.

Salmão (preferencialmente grelhado ou assado)

Sardinha (fresca ou em conserva com pouca adição de óleo)

Cavala e arenque (com preparo com baixo uso de gordura saturada)

Profissionais de saúde costumam orientar o consumo de peixe duas a três vezes por semana, sempre integrado a uma rotina alimentar variada. Em alguns casos, o uso de suplementos de ômega-3 é avaliado, mas essa decisão deve ser individualizada.

2. Frutas vermelhas e roxas

Frutas como morango, amora, mirtilo e framboesa aparecem frequentemente em estudos sobre alimentos anti-inflamatórios. A cor intensa está ligada à presença de antocianinas, substâncias com ação antioxidante que podem contribuir para a redução de processos inflamatórios celulares.

Morangos frescos em lanches ou saladas; Mirtilos em iogurtes naturais ou mingaus; Amoras e framboesas em preparações sem excesso de açúcar.

Essas frutas também fornecem fibras, que auxiliam no funcionamento intestinal e na saúde da microbiota. A melhora da flora intestinal é apontada como um dos caminhos para a diminuição da inflamação sistêmica em diversas pesquisas recentes.

3. Azeite de oliva extra virgem ajuda a diminuir inflamações?

O azeite de oliva extra virgem é amplamente estudado em países que seguem o padrão da dieta mediterrânea. Esse tipo de gordura é rico em ácidos graxos monoinsaturados e em compostos fenólicos, como o oleocantal, apontado em estudos como um agente com efeito anti-inflamatório.

Quando utilizado para finalizar pratos, temperar saladas ou leguminosas, o azeite pode substituir gorduras menos recomendadas, como algumas versões ricas em gordura saturada. A combinação do azeite com vegetais, grãos integrais e peixes forma um conjunto de práticas alimentares frequentemente associado à menor ocorrência de doenças inflamatórias crônicas.

Uma alimentação anti-inflamatória depende do conjunto da dieta e da redução de ultraprocessados, não de um único alimento isolado – depositphotos.com / AntonMatyukha

4. Cúrcuma (açafrão-da-terra) e gengibre

Especiarias como cúrcuma e gengibre aparecem com destaque em reportagens e artigos científicos sobre alimentos que ajudam a combater a inflamação. A cúrcuma contém curcumina, substância estudada por sua ação sobre vias inflamatórias. Já o gengibre possui gingerol e outros compostos bioativos relacionados à modulação do processo inflamatório.

Cúrcuma em preparações com legumes, sopas e arroz;

Gengibre em chás, sucos naturais ou temperos para carnes magras;

Uso combinado com pimenta-do-reino, frequentemente sugerido para melhorar a absorção da curcumina.

Embora presentes na culinária de forma tradicional, a indicação de doses em cápsulas ou extratos concentrados costuma exigir acompanhamento profissional, especialmente para pessoas em uso de medicamentos contínuos.

5. Oleaginosas e sementes

Nozes, amêndoas, castanha-do-pará, chia e linhaça são fontes de gorduras boas, fibras e minerais como magnésio e selênio. Esses nutrientes estão relacionados ao controle do estresse oxidativo, frequentemente ligado à inflamação crônica de baixo grau. As sementes de chia e linhaça ainda fornecem ômega-3 de origem vegetal, que complementa o efeito de uma alimentação equilibrada.

Porções pequenas (um punhado) de oleaginosas em lanches intermediários; Sementes de linhaça moída adicionadas a frutas e iogurtes; Chia hidratada em preparações como pudins e mingaus.

Relatos de especialistas indicam que o consumo diário em quantidades moderadas pode compor uma estratégia alimentar voltada à redução da inflamação, desde que associado ao controle calórico e à prática regular de atividade física.

Como integrar esses alimentos no dia a dia

Relatórios recentes sobre nutrição reforçam que a soma dos hábitos é mais importante do que a escolha isolada de um item. Incorporar peixes, frutas vermelhas, azeite de oliva, cúrcuma, gengibre, oleaginosas e sementes em uma rotina que já inclui legumes, verduras e grãos integrais cria um ambiente mais favorável ao controle da inflamação no corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, profissionais da área de saúde salientam que a redução de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio, potencializa os efeitos de uma alimentação anti-inflamatória. Dessa forma, a combinação entre seleção adequada de alimentos, orientação técnica e acompanhamento regular torna-se um caminho consistente para quem busca reduzir processos inflamatórios e preservar a saúde ao longo do tempo.