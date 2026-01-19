Combata a inflamação naturalmente com estes cinco alimentos essenciais
Acabe com a inflamação no corpo: conheça 5 alimentos anti-inflamatórios poderosos, com benefícios comprovados para a saúde diária
compartilheSIGA
A inflamação no corpo é um processo natural de defesa, mas quando se torna constante pode estar ligada ao surgimento de diversas doenças crônicas. Nos últimos anos, pesquisas têm apontado que a alimentação exerce papel direto nesse processo. Alguns alimentos ganham destaque por apresentar compostos que auxiliam na modulação da resposta inflamatória, contribuindo para um organismo mais equilibrado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em 2025, médicos e nutricionistas seguem reforçando a ideia de que não se trata de um único alimento “milagroso”, mas de um padrão alimentar mais saudável. Dentro desse cenário, certos itens aparecem com frequência em estudos e orientações profissionais por conter antioxidantes, gorduras saudáveis, fibras e substâncias bioativas associadas à redução de marcadores inflamatórios no organismo.
Alimentos anti-inflamatórios: o que mostram as pesquisas?
Estudos clínicos e observacionais indicam que o consumo regular de frutas, vegetais, gorduras boas e grãos integrais pode interferir em vias inflamatórias. Compostos como ômega-3, polifenóis, vitaminas e minerais participam desse processo de forma complementar.
De maneira geral, esses alimentos atuam em diferentes frentes: redução do estresse oxidativo, melhora da circulação, impacto positivo na flora intestinal e auxílio no controle de peso. A seguir, são apresentados cinco alimentos frequentemente citados em pesquisas e relatórios científicos por apresentarem potencial anti-inflamatório.
1. Peixes ricos em ômega-3
Peixes de água fria, como salmão, sardinha e cavala, são conhecidos pela alta concentração de ácidos graxos ômega-3. Essas gorduras insaturadas estão associadas à diminuição de substâncias inflamatórias no sangue, como algumas citocinas. Relatórios científicos descrevem que o consumo frequente desses peixes pode colaborar para a saúde cardiovascular e articular.
- Salmão (preferencialmente grelhado ou assado)
- Sardinha (fresca ou em conserva com pouca adição de óleo)
- Cavala e arenque (com preparo com baixo uso de gordura saturada)
Profissionais de saúde costumam orientar o consumo de peixe duas a três vezes por semana, sempre integrado a uma rotina alimentar variada. Em alguns casos, o uso de suplementos de ômega-3 é avaliado, mas essa decisão deve ser individualizada.
2. Frutas vermelhas e roxas
Frutas como morango, amora, mirtilo e framboesa aparecem frequentemente em estudos sobre alimentos anti-inflamatórios. A cor intensa está ligada à presença de antocianinas, substâncias com ação antioxidante que podem contribuir para a redução de processos inflamatórios celulares.
- Morangos frescos em lanches ou saladas;
- Mirtilos em iogurtes naturais ou mingaus;
- Amoras e framboesas em preparações sem excesso de açúcar.
Essas frutas também fornecem fibras, que auxiliam no funcionamento intestinal e na saúde da microbiota. A melhora da flora intestinal é apontada como um dos caminhos para a diminuição da inflamação sistêmica em diversas pesquisas recentes.
3. Azeite de oliva extra virgem ajuda a diminuir inflamações?
O azeite de oliva extra virgem é amplamente estudado em países que seguem o padrão da dieta mediterrânea. Esse tipo de gordura é rico em ácidos graxos monoinsaturados e em compostos fenólicos, como o oleocantal, apontado em estudos como um agente com efeito anti-inflamatório.
Quando utilizado para finalizar pratos, temperar saladas ou leguminosas, o azeite pode substituir gorduras menos recomendadas, como algumas versões ricas em gordura saturada. A combinação do azeite com vegetais, grãos integrais e peixes forma um conjunto de práticas alimentares frequentemente associado à menor ocorrência de doenças inflamatórias crônicas.
4. Cúrcuma (açafrão-da-terra) e gengibre
Especiarias como cúrcuma e gengibre aparecem com destaque em reportagens e artigos científicos sobre alimentos que ajudam a combater a inflamação. A cúrcuma contém curcumina, substância estudada por sua ação sobre vias inflamatórias. Já o gengibre possui gingerol e outros compostos bioativos relacionados à modulação do processo inflamatório.
- Cúrcuma em preparações com legumes, sopas e arroz;
- Gengibre em chás, sucos naturais ou temperos para carnes magras;
- Uso combinado com pimenta-do-reino, frequentemente sugerido para melhorar a absorção da curcumina.
Embora presentes na culinária de forma tradicional, a indicação de doses em cápsulas ou extratos concentrados costuma exigir acompanhamento profissional, especialmente para pessoas em uso de medicamentos contínuos.
5. Oleaginosas e sementes
Nozes, amêndoas, castanha-do-pará, chia e linhaça são fontes de gorduras boas, fibras e minerais como magnésio e selênio. Esses nutrientes estão relacionados ao controle do estresse oxidativo, frequentemente ligado à inflamação crônica de baixo grau. As sementes de chia e linhaça ainda fornecem ômega-3 de origem vegetal, que complementa o efeito de uma alimentação equilibrada.
- Porções pequenas (um punhado) de oleaginosas em lanches intermediários;
- Sementes de linhaça moída adicionadas a frutas e iogurtes;
- Chia hidratada em preparações como pudins e mingaus.
Relatos de especialistas indicam que o consumo diário em quantidades moderadas pode compor uma estratégia alimentar voltada à redução da inflamação, desde que associado ao controle calórico e à prática regular de atividade física.
Como integrar esses alimentos no dia a dia
Relatórios recentes sobre nutrição reforçam que a soma dos hábitos é mais importante do que a escolha isolada de um item. Incorporar peixes, frutas vermelhas, azeite de oliva, cúrcuma, gengibre, oleaginosas e sementes em uma rotina que já inclui legumes, verduras e grãos integrais cria um ambiente mais favorável ao controle da inflamação no corpo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além disso, profissionais da área de saúde salientam que a redução de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio, potencializa os efeitos de uma alimentação anti-inflamatória. Dessa forma, a combinação entre seleção adequada de alimentos, orientação técnica e acompanhamento regular torna-se um caminho consistente para quem busca reduzir processos inflamatórios e preservar a saúde ao longo do tempo.