A história do forró pé de serra, o ritmo que embala o São João no país

Com a chegada do São João, um som se torna a trilha sonora oficial das festas em todo o Brasil, especialmente no Nordeste: o forró pé de serra. Movido pelo trio inconfundível de sanfona, zabumba e triângulo, o ritmo é a alma dos arraiais e celebra a cultura popular do sertão, embalando casais nos salões e pátios de cidades como as da Bahia, um dos principais destinos juninos do país.

Mais do que uma simples música para dançar, o forró pé de serra é um registro vivo da história e do cotidiano do povo nordestino. Suas letras narram desde as dificuldades da seca até as alegrias dos encontros e amores, sempre com uma poesia simples e direta que se conecta com a realidade de quem vive no sertão.

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A origem do ritmo

A história do forró pé de serra remonta ao século XIX, nas áreas rurais do Nordeste. O termo "pé de serra" serve para diferenciar o estilo tradicional das suas variações modernas, como o forró universitário ou o eletrônico. A expressão evoca a sua origem humilde, nascida aos pés das serras, nos bailes que animavam as comunidades locais.

A origem do nome "forró" é alvo de debate, mas a teoria mais aceita por historiadores é que a palavra deriva de "forrobodó", um termo de origem africana que significava "farra", "confusão" ou "arrasta-pé". Outra versão popular, mas considerada fantasiosa por pesquisadores, sugere que o nome teria vindo da expressão inglesa "for all" (para todos), supostamente usada por engenheiros britânicos em festas abertas ao público durante a construção de ferrovias no Nordeste.

O rei que levou o sertão para o Brasil

Nenhum nome é mais importante para a popularização do forró do que o de Luiz Gonzaga. Nascido em Exu, Pernambuco, o "Rei do Baião" foi o grande responsável por levar a música do sertão nordestino para as rádios e palcos de todo o Brasil a partir da década de 1940.

Com sua sanfona, Gonzaga deu voz ao sertanejo e transformou o baião, um dos ritmos que compõem o universo do forró pé de serra ao lado do xote e do xaxado, em um fenômeno nacional. Músicas como “Asa Branca” se tornaram verdadeiros hinos, retratando o sofrimento e a esperança do povo nordestino de forma universal. Foi ele quem consolidou o formato do trio pé de serra, com a sanfona na melodia, a zabumba marcando o grave e o triângulo dando o toque agudo e contínuo. Ao lado dele, outros grandes nomes como Dominguinhos e Jackson do Pandeiro também foram fundamentais para a consolidação e evolução do gênero.

Hoje, o forró pé de serra é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, título concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2021. A honraria oficializa a importância do ritmo não apenas como gênero musical, mas como uma expressão cultural que une dança, tradições e identidade regional. A cada festa de São João, a tradição se renova e mostra sua força, mantendo viva a herança de Luiz Gonzaga.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.