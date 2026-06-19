Mercado 'gluten free' movimenta US$ 11,5 bilhões globalmente e ultrapassa R$ 1,5 bilhão no Brasil

O debate sobre a dieta sem glúten e a doença celíaca ganhou novos contornos no Brasil, impulsionando um setor já consolidado que, segundo dados de 2024, movimentou mais de US$ 276 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). O crescimento não se limita a um público com diagnóstico médico, mas atrai também consumidores em busca de um estilo de vida percebido como mais saudável, transformando um nicho em um mercado robusto e com alto potencial de expansão.

Em 2026, o mercado global de produtos sem glúten já está avaliado em aproximadamente US$ 11,5 bilhões, com projeções que indicam um salto para quase US$ 28 bilhões até 2035. O aumento no número de diagnósticos de doença celíaca, uma condição autoimune séria, e de sensibilidade ao glúten não-celíaca são os principais motores dessa expansão. Para essas pessoas, a dieta restritiva não é uma escolha, mas uma necessidade vital para a saúde.

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Paralelamente, cresce o grupo de consumidores que, mesmo sem restrição médica, adota a dieta por associá-la a benefícios como a redução de inchaço e a melhora na digestão. Essa percepção de bem-estar, fortalecida por influenciadores digitais e pela cultura da saudabilidade, ampliou drasticamente a base de clientes do setor.

De nicho a protagonista nas gôndolas

Se antes os produtos sem glúten eram difíceis de encontrar e limitados a lojas especializadas, hoje eles ocupam corredores inteiros nos grandes supermercados. A indústria alimentícia respondeu à demanda com uma diversificação impressionante do portfólio, que agora inclui pães, massas, bolos, biscoitos e até cervejas com sabor e textura cada vez mais próximos das versões tradicionais.

O cenário de negócios se tornou muito mais sofisticado, com o surgimento de padarias, confeitarias e restaurantes 100% livres de glúten. Esses estabelecimentos investem pesado em segurança para evitar a contaminação cruzada, um risco grave para celíacos e um diferencial competitivo valioso. A profissionalização do setor abriu portas para novos empreendimentos e modelos de negócio, como clubes de assinatura e e-commerces especializados.

O desafio para o consumidor ainda reside no preço, já que os produtos sem glúten costumam ser mais caros devido ao custo da matéria-prima e dos processos de produção. Para as empresas, a oportunidade está em escalar a produção para reduzir custos e investir em inovação, atendendo a um público cada vez mais exigente e informado que não abre mão da qualidade e da segurança alimentar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.