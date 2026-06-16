Doença celíaca: 7 sintomas silenciosos que não podem ser ignorados

A condição, que vai muito além de um simples desconforto digestivo, pode se manifestar de formas silenciosas e confundir tanto pacientes quanto médicos, retardando o diagnóstico e o tratamento adequado.

A doença celíaca é uma reação autoimune crônica à ingestão de glúten — proteína encontrada no trigo, cevada e centeio — que afeta até 1,4% da população mundial. No Brasil, estima-se que cerca de 80% dos casos ainda não foram diagnosticados, o que reforça a importância de reconhecer os sinais. Quando uma pessoa com essa condição consome glúten, seu sistema imunológico ataca o revestimento do intestino delgado, prejudicando a absorção de nutrientes e causando uma inflamação sistêmica.

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Embora sintomas como diarreia, inchaço e dor abdominal sejam os mais conhecidos, o corpo pode emitir diversos outros sinais de que algo não vai bem. Ignorá-los pode levar a problemas de saúde mais graves a longo prazo.

Sinais de alerta além do sistema digestivo

Identificar manifestações menos óbvias é fundamental para buscar ajuda médica e iniciar o tratamento, que consiste em uma dieta totalmente livre de glúten. Fique atento a estes sintomas silenciosos:

Anemia por deficiência de ferro: a inflamação no intestino delgado dificulta a absorção de nutrientes essenciais, como o ferro. Uma anemia que não responde à suplementação oral pode ser um forte indicativo da doença celíaca. Fadiga crônica e exaustão: a combinação de má absorção de nutrientes com o esforço do corpo para combater a inflamação constante pode resultar em um cansaço persistente, que não melhora mesmo com o descanso. Problemas de pele: a dermatite herpetiforme é uma manifestação cutânea específica da doença celíaca. Caracteriza-se pelo surgimento de bolhas e lesões que causam coceira intensa, principalmente nos cotovelos, joelhos e nádegas. Dores nas articulações e nos ossos: a inflamação crônica pode causar dores articulares semelhantes às da artrite. Além disso, a má absorção de cálcio e vitamina D aumenta o risco de osteopenia e osteoporose. Alterações de humor: a ligação entre intestino e cérebro é cada vez mais estudada. A inflamação sistêmica e as deficiências nutricionais podem afetar o sistema nervoso, levando a sintomas de ansiedade, depressão e irritabilidade. Sintomas neurológicos: dores de cabeça recorrentes, enxaquecas e uma sensação de “névoa mental”, caracterizada pela dificuldade de concentração e confusão, também podem estar associadas à reação do corpo ao glúten. Infertilidade e abortos de repetição: em mulheres, a desnutrição e a inflamação sistêmica podem afetar o equilíbrio hormonal e a saúde reprodutiva, sendo uma causa não diagnosticada de dificuldades para engravidar ou manter uma gestação.

Quando procurar um médico?

Se você apresenta um ou mais desses sintomas de forma persistente, especialmente se houver casos de doença celíaca ou outras doenças autoimunes na família, é fundamental procurar um médico gastroenterologista. O diagnóstico é feito com base em exames de sangue que detectam anticorpos específicos e, se necessário, confirmado por uma biópsia do intestino delgado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.