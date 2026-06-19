Trabalhar com o ex: é possível manter uma relação saudável?

É possível trabalhar com um ex-parceiro de forma saudável? A resposta é sim, mas a situação exige maturidade, profissionalismo e o estabelecimento de limites claros para que a convivência não afete o desempenho nem o ambiente de trabalho.

O reencontro profissional de pessoas que já tiveram um relacionamento íntimo não é raro. Para que essa dinâmica funcione, o primeiro passo é separar completamente as esferas pessoal e profissional. O passado deve permanecer onde está, e as interações precisam se concentrar exclusivamente nas tarefas e responsabilidades do cargo.

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Manter a cordialidade é essencial, mas isso não significa forçar uma amizade. Um tratamento respeitoso e formal, como o dispensado a qualquer outro colega de equipe, costuma ser a abordagem mais segura. Evitar conversas sobre a vida pessoal, novos relacionamentos ou assuntos que remetam à antiga relação é uma regra de ouro para não abrir portas para desconfortos.

Como tornar a convivência mais fácil

A chave para uma relação profissional bem-sucedida com um ex-parceiro está na definição de acordos, mesmo que implícitos. A comunicação deve ser direta, objetiva e focada nos projetos em comum. Se a interação se tornar difícil, é importante saber como agir para preservar o bem-estar de ambos e a harmonia da equipe. Algumas estratégias podem ajudar nesse processo:

Comunicação estritamente profissional: priorize canais formais como e-mails ou mensagens corporativas para discutir assuntos de trabalho. Evite conversas casuais que possam levar a temas pessoais.

Discrição é fundamental: não compartilhe detalhes do antigo relacionamento com outros colegas. Fofocas e desabafos podem criar um ambiente tóxico e minar sua imagem profissional.

Seja neutro e objetivo: trate o ex-parceiro como qualquer outro colega. Avalie ideias e projetos com base no mérito, sem deixar que emoções passadas interfiram no seu julgamento.

Estabeleça barreiras físicas e digitais: não é preciso evitar a pessoa, mas manter uma distância profissional ajuda. O mesmo vale para redes sociais; se o contato digital causar incômodo, restrinja o acesso.

Busque mediação se necessário: se a convivência se tornar insustentável e afetar negativamente seu trabalho, considere conversar com um gestor de confiança ou com o setor de Recursos Humanos para encontrar uma solução. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.