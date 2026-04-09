Conflito no trabalho: como lidar com advertências e evitar o pior

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Um conflito no trabalho que termina em tragédia, como o ocorrido recentemente em Minas Gerais, onde um funcionário matou o chefe após receber uma advertência, expõe a importância de saber lidar com momentos de alta tensão no ambiente profissional. Receber uma advertência formal nunca é uma situação confortável, mas a forma como se reage a ela pode definir o futuro da sua carreira na empresa.

A primeira reação pode ser de raiva, negação ou frustração. No entanto, o controle emocional neste momento é fundamental para evitar que a situação se agrave. A advertência, embora pareça uma punição, é uma ferramenta de comunicação que a empresa utiliza para sinalizar que um comportamento ou resultado precisa ser corrigido. Ignorá-la ou reagir de forma agressiva são as piores escolhas.

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O ideal é encarar o momento como um feedback direto, ainda que duro. Escutar atentamente os motivos apresentados pelo gestor, sem interromper, é o primeiro passo para entender a real dimensão do problema. Essa postura demonstra maturidade e disposição para resolver a questão, em vez de criar um novo atrito.

O que fazer ao receber uma advertência

Manter a calma e a profissionalidade é o caminho mais seguro. Para transformar essa experiência negativa em uma oportunidade de ajuste e crescimento, siga alguns passos práticos:

Escute com atenção: por mais difícil que seja, respire fundo e ouça todos os pontos levantados pelo seu superior. Tente compreender a perspectiva da empresa e qual foi a falha apontada. Não leve para o lado pessoal.

Peça exemplos concretos: se a crítica for vaga, peça de forma educada para que o gestor detalhe as situações específicas que levaram à advertência. Isso ajuda a entender exatamente o que precisa ser mudado e evita mal-entendidos.

Leia antes de assinar: a assinatura no documento confirma apenas que você está ciente do seu conteúdo, não que concorda com ele. Consulte a política interna da sua empresa ou um profissional do direito trabalhista para entender seus direitos neste momento. Se discordar, você pode escrever uma ressalva no próprio documento ou em uma folha anexa, explicando seus motivos de forma profissional.

Proponha um plano de ação: demonstre proatividade. Após entender o problema, sugira como você pretende corrigir a falha. Isso mostra comprometimento e vontade de melhorar, o que pode reverter a percepção negativa.

É importante saber que as advertências geralmente seguem uma gradação, embora isso possa variar conforme a política de cada empresa. Geralmente, começam com uma conversa informal, passam para a advertência verbal, depois a escrita e, em casos de reincidência, podem levar a uma suspensão. O acúmulo de advertências e suspensões pelo mesmo motivo pode, em última instância, resultar em uma demissão por justa causa.

Portanto, uma advertência não deve ser vista como o fim da linha, mas como um alerta crítico. Usar esse momento para refletir sobre suas atitudes e buscar uma melhora real é a chave para proteger seu emprego e sua reputação profissional.

É importante ressaltar que cada empresa possui políticas internas específicas e que a legislação trabalhista pode variar. Em caso de dúvidas, consulte o departamento de RH ou um advogado trabalhista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.