Como o estresse no trânsito afeta a sua saúde mental e física
Saiba como situações de trânsito podem afetar seu corpo e mente
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O estresse no trânsito — seja em congestionamentos reais ou em situações de risco — pode afetar a saúde física e mental do motorista. Ao enfrentar uma situação de trânsito intenso, o corpo entra em estado de alerta. O cérebro interpreta o cenário como uma ameaça, liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Essa reação, conhecida como "luta ou fuga", prepara o organismo para uma resposta rápida, mas quando ativada diariamente, causa um desgaste significativo.
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Essa exposição contínua ao estresse afeta diretamente o humor e a capacidade de concentração. A irritabilidade aumenta, a paciência diminui e a sensação de impotência pode levar a quadros de ansiedade. O motorista pode levar essa carga emocional para o trabalho e para casa, prejudicando seus relacionamentos e seu desempenho profissional.
Do estresse à dor de cabeça: os efeitos no corpo
A tensão mental não demora a se manifestar fisicamente. A exposição contínua a esse ambiente hostil pode provocar uma série de reações no organismo. As mais comuns incluem:
Aumento da pressão arterial: a liberação de adrenalina contrai os vasos sanguíneos, elevando a pressão e o risco de problemas cardiovasculares a longo prazo.
Tensão muscular: é comum que motoristas tensionem os músculos do pescoço, ombros e costas, o que pode resultar em dores crônicas e cefaleias tensionais.
Problemas digestivos: o estresse afeta o sistema gastrointestinal, podendo causar gastrite, refluxo e outros desconfortos.
Sistema imunológico enfraquecido: o excesso de cortisol suprime a resposta imune, deixando o corpo mais vulnerável a infecções e doenças.
Como amenizar os impactos no dia a dia
Embora não seja possível eliminar completamente o trânsito, algumas práticas podem ajudar a gerenciar a resposta do corpo ao estresse:
Foco na respiração: praticar a respiração diafragmática, inspirando lentamente pelo nariz e expirando pela boca, ajuda a acalmar o sistema nervoso.
Mude o ambiente sonoro: troque as notícias sobre o trânsito por músicas relaxantes, audiobooks ou podcasts que desviem o foco da frustração.
Planejamento de rotas: sempre que possível, utilize aplicativos para encontrar caminhos alternativos ou evite horários de pico.
Aceitação: entender que buzinar ou se irritar não mudará a situação ajuda a reduzir a carga emocional. Concentre-se no que você pode controlar, como sua própria reação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.