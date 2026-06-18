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Como pais podem orientar filhos adolescentes sobre consentimento

Diante de casos de violência, a conversa se torna essencial; veja dicas para abordar o tema do respeito e dos limites nos relacionamentos

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
18/06/2026 16:30

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Como pais podem orientar filhos adolescentes sobre consentimento
Um diálogo aberto entre pais e adolescentes é crucial para discutir temas como consentimento e proteção contra a violência. crédito: Pexels/ Julia M Cameron

Notícias recentes sobre violência entre adolescentes — tanto no ambiente físico quanto no digital — acendem um alerta para pais e responsáveis. Com dados apontando que um em cada cinco jovens brasileiros já foi vítima de violência sexual em meios digitais, a conversa sobre consentimento, respeito e limites se torna não apenas importante, mas urgente. Estabelecer um diálogo aberto e honesto em casa é a principal ferramenta para proteger os jovens e formar adultos mais conscientes de suas ações e das dos outros.

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Falar sobre consentimento vai muito além do simples "não é não". O conceito central que precisa ser transmitido é a busca por um "sim" claro, voluntário e entusiasmado. A ausência de uma negativa não significa permissão. É fundamental que os adolescentes entendam que qualquer interação deve ser baseada no acordo mútuo e no respeito à vontade do outro.

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Essa conversa não precisa ser um evento formal ou intimidador. Pelo contrário, ela deve ser integrada ao cotidiano, de forma natural e contínua, especialmente ao considerar que um terço dos adolescentes que sofrem violência não contam a ninguém sobre o ocorrido. O objetivo é construir uma base de confiança para que os filhos se sintam seguros para expressar suas dúvidas, medos e limites, além de aprenderem a reconhecer e respeitar os limites dos outros.

Como abordar o tema com os adolescentes

  • Aproveite ganchos do dia a dia: use cenas de filmes, séries ou até mesmo notícias como ponto de partida para a conversa. Perguntar a opinião do seu filho sobre uma situação pode abrir a porta para um diálogo mais profundo sobre o que é certo e errado em um relacionamento.

  • Seja direto e claro: defina o que é consentimento de forma simples. Explique que ele precisa ser dado livremente, sem pressão, manipulação ou sob o efeito de álcool e drogas. Deixe claro que silêncio ou hesitação não são um "sim".

  • Amplie o conceito: o consentimento não se aplica apenas a relações sexuais. Ele está presente no dia a dia, como ao pedir algo emprestado, compartilhar uma foto ou dar um abraço. Ensinar sobre esses pequenos limites ajuda a construir o respeito geral.

  • Converse sobre o ambiente digital: o consentimento também se aplica online. Discuta a importância de não compartilhar fotos, vídeos ou conversas privadas de outras pessoas sem permissão explícita. Alerte sobre a exposição a conteúdo sexual não solicitado, uma das formas mais comuns de violência digital, e sobre os riscos de pressionar alguém por imagens íntimas.

  • Ensine a dizer "não" e a ouvir um "não": incentive seu filho a se sentir confiante para impor seus próprios limites. Ao mesmo tempo, reforce a importância de aceitar a recusa do outro sem insistir ou questionar. Respeitar a decisão alheia é inegociável.

  • Consentimento pode ser retirado: explique que mudar de ideia é um direito. Um "sim" dado em um momento não vale para sempre e pode se tornar um "não" a qualquer instante. Essa decisão precisa ser respeitada imediatamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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